С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Кристиан Балов: Да вкарам гол за България при дебюта си е сбъдната мечта

След като преодоляха първото препятствие турнира „FIFA Series 2026”, на „лъвовете“ им предстои финал в понеделник (30-и март) от 16:00 часа срещу Индонезия.

Едва на 19 години крилото на Славия Кристиан Балов е щастлив от първия си гол за националния отбор, особено заради факта, че се е случило при дебюта му, но е наясно, че съперникът Соломонови острови е доста под европейското ниво.

Балов влезе на полувремето на мястото на Здравко Димитров и вкара за 8:1 в 66-ата минута, като срещата завърши с убедителна победа с 10:2 над скромния състав на Соломоновите острови. След като преодоляха първото препятствие турнира FIFA Series 2026, на „лъвовете“ им предстои финал в понеделник (30-и март) от 16:00 часа срещу Индонезия, който БНТ 3 ще предава пряко.

„Има доста приповдигнато настроение, за мене е чест да отбележа първия си гол. И съм доста радостен, че се случи в дебюта ми. Респект към отбора на Соломоновите острови, но са доста под нашето ниво и не трябва да се задоволяваме с тази победа”, започна Балов.

„Да играя за България е сбъдната мечта от малък. Мисля, че всеки като малък си мечтае за играе за националния отбор. Случи се и съм доста горд. Преди лагера нямам проблеми – с доста момчета се познаваме и това ни помага на терена. Имаме разбирателство и става по-лесно“, добави той.

„От утре започваме да се подготвяме за мача с Индонезия и амбицията ни е да победим и да се върнем в България със спечеления турнир. Селекционерът беше недоволен след мача от двата допуснати гола, но мисля сме доста „пребити“ от тази жега, доста тежко се играе. По-трудна е аклиматизацията и това си оказва влияние. Часовата разлика – също, по-трудно заспиваме, но гледаме да сме професионалисти и да спазваме някакви часове“, каза Балов.

Той е един от петимата дебютанти в отбора, а трима – заедно с направилия хеттрик Владимир Николов, отбелязаха и първия си гол.

„Вече съм част от мъжкия национален отбор, но оттук нататък трябва да се гради още и да постигаме едни хубави резултати и да радваме България занапред. Искам да поздравя отборите ни до 17 и до 21 години (които победиха с по 1:0 съответно Малта и Гибралтар в квалификации в своите възрасти). Един хубав ден за българския футбол“, заяви още Балов.

Балов, който беше избран за най-прогресиращ млад футболист в българското първенство за 2025-а година, коментира личните си амбиции, както и дали мисли за трансфер и също така кое е по-важно за него на терена.

„Личните ми амбиции са големи, но на първо място искам да съм здрав. Но с моите качества и с моя труд мога да стигна далече, просто трябва да съм постоянен. За мене първо трябва да си човечен и да стоиш здраво стъпил на земята. Не мисля, че мога да залитна. Дали мисля за трансфер? На този етап съм футболист на Славия и целите и амбициите ми са с отбора на Славия. Гледаме си мачовете до края на сезона и искам да помогна на отбора да помогна на отбора да печели все повече мачове, да бележа голове и да правя асистенции и занапред ще разберем какво ще се случи. Дали гол или асистенция? Всеки иска да вкарва голове, но за мене асистенцията е по-важна, все пак футболът е колективен спорт и трябва да се комбинира повече“, завърши Балов.

