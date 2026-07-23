Кристиан Димитров: Не трябва да се отпускаме

Кристиан Димитров смята, че в Левски не трябва да има отпускане, независимо от успеха, постигнат във втория квалификационен в Шампионската лига. Тимът от „Герена“ отказа Университатя Крайова с 1:0 на свой терен. Капитанът на „сините“ се превърна в герой, отбелязвайки единственото попадение.

"Благодаря, искам да поздравя всички наши фенове, които ни подкрепяха. Създадоха уникална атмосфера. Мисля, че имахме ситуации да отбележим и втори, и трети гол, но нямахме късмет да го направим. Също така Крайова е доста стойностен отбор, те също имаха своите ситуации, за наша радост не успяха да отбележат", коментира бранителят.

"Никой не е казал, че са лош отбор, напротив, все пак са шампиони на Румъния. Оттук насетне няма слаби отбори и не трябва да се отпускаме дори за миг, защото може да е фатален", смята родният национал.

За сравненията, свързани с Елин Топузаков, той отговори така:

„Не мога да се сравнявам с легенди като Елин Топузаков, още съм много далеч. Независимо кой вкарва голове в нашия отбор, ние сме много добър колектив и това ни откроява от всички отбори в България. Затова имаме и успехи.“

"Много труден мач ще бъде на реванша, но съм сигурен, че треньорското ръководство ще ни подготви много добре и да се надяваме да продължим напред с добър резултат", сподели Димитров.