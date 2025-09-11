Кристиан Ериксен подписа с германския Волфсбург

Датският плеймейкър Кристиан Ериксен се присъедини към германския Волфсбург с договор за две години, съобщи клубът от Бундеслигата.

33-годишният полузащитник стана свободен агент през това лято, когато договорът му с английския Манчестър Юнайтед изтече.

"Волфсбург е първият ми клуб в Бундеслигата - наистина очаквам с нетърпение това ново приключение. Убеден съм, че можем да постигнем нещо заедно във Волфсбург. Разговорите с шефовете на клуба минаха много добре", коментира Ериксен в официалното съобщение на отбора.

Кристиан Ериксен натрупа 310 мача във Висшата лига. Той игра за Тотнъм между 2013-а и 2020 година. Бил е част още от съставите на Аякс, Брентфорд и Милан.

"В лицето на Кристиан Ериксен получаваме футболист, който е видял и преживял всичко на най-високо ниво. Неговият огромен опит, качествата му на терена и личността му ще бъдат ценен тласък, по-специално за нашите млади играчи", каза спортният директор на Волфсбург Себастиан Шиндзиелорц .

Ериксен колабира време на откриващия мач на националния тим на Дания на европейското първенство през 2021 година. Той беше реанимиран с дефибрилатор, а по-късно му беше поставено имплантируемо устройство за наблюдение на сърдечния ритъм.

Отборът на Волфсбург ще приеме домакин Кьолн в събота в следващия си двубой.