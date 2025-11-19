Кристиано Роналдо бе сред гостите на вечерята, която Тръмп даде в чест на саудитския престолонаследник

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:00 мин.
Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, най-богатият човек в света - Илон Мъск, и шефът на "Нвидиа" (Nvidia) - компанията с най-голяма пазарна капитализация в света, бяха сред гостите на вечерята, която президентът на САЩ Доналд Тръмп даде в Белия дом в чест на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, предаде Ройтерс.

Роналдо, който е отбелязал в кариерата си над 950 гола, играе сега в саудитския Ал Насър. Мажоритарният собственик на отбора, с който с който португалецът има договор до 2027 г., е саудитският Публичен инвестиционен фонд.

Илон Мъск се появи за втори път заедно с Тръмп, след като двамата се скараха сериозно по-рано тази година. Преди това милиардерът финансира предизборната кампания на републиканеца и бе близък с него.

Присъствието на собственика на компании като "Тесла" (Tesla) и "Спейс Екс" (SpaceX) може да е знак за помирение с президента, отбелязва Ройтерс.

Главният изпълнителен директор на производителя на чипове "Нвидиа" Дженсън Хуанг също бе сред гостите.

Мъск и Хуанг също така ще са сред участниците в дискусия за напредъка в областта на изкуствения интелект, която ще се състои на американско-саудитски инвестиционен форум във Вашингтон днес, предаде още Ройтерс.

"Този ​​разговор ще проучи нововъзникващите сили, оформящи следващата вълна на технологичния прогрес, като ще подчертае архитектурите, моделите и инвестициите, които ще доведат до едно по-интелигентно и взаимносвързано бъдеще", пише в документ, с чието съдържание агенцията се е запознала.

