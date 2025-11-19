Кристиано Роналдо благодари на Доналд Тръмп за приема в Белия дом

Нападателят на Ал-Насър и португалския национален отбор Кристиано Роналдо написа благодарствено послание до президента на САЩ Доналд Тръмп за приема му в Белия дом.

Събитието се проведе на вечеря в чест на посещението на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман в Америка.