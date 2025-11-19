Кристиано Роналдо благодари на Доналд Тръмп за приема в Белия дом

Футболистът бе поканен на вечеря, на която присъстваха още редица звезди.
Нападателят на Ал-Насър и португалския национален отбор Кристиано Роналдо написа благодарствено послание до президента на САЩ Доналд Тръмп за приема му в Белия дом.
Събитието се проведе на вечеря в чест на посещението на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман в Америка.
„Благодаря Ви, г-н Президент, за поканата и топлото посрещане, което отправихте към мен и бъдещата ми съпруга. Всеки от нас има какво смислено да даде и аз съм готов да направя своята част, като вдъхновя новите поколения да изградят бъдеще, основано на смелост, отговорност и траен мир“, написа Роналдо в своя профил в социалните мрежи.