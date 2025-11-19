БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

"Лукойл" с позиция за България: Особеният...
Чете се за: 01:35 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

Кристиано Роналдо благодари на Доналд Тръмп за приема в Белия дом

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Футболистът бе поканен на вечеря, на която присъстваха още редица звезди.

Кристиано Роналдо благодари на Доналд Тръмп за приема в Белия дом
Снимка: БГНЕС
Нападателят на Ал-Насър и португалския национален отбор Кристиано Роналдо написа благодарствено послание до президента на САЩ Доналд Тръмп за приема му в Белия дом.

Събитието се проведе на вечеря в чест на посещението на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман в Америка.

„Благодаря Ви, г-н Президент, за поканата и топлото посрещане, което отправихте към мен и бъдещата ми съпруга. Всеки от нас има какво смислено да даде и аз съм готов да направя своята част, като вдъхновя новите поколения да изградят бъдеще, основано на смелост, отговорност и траен мир“, написа Роналдо в своя профил в социалните мрежи.

Кристиано Роналдо бе сред гостите на вечерята, която Тръмп даде в чест на саудитския престолонаследник
Кристиано Роналдо бе сред гостите на вечерята, която Тръмп даде в чест на саудитския престолонаследник
Чете се за: 02:00 мин.
# Доналд Тръмп #Белия дом #Кристиано Роналдо

България се изкачи с три места в ранглистата на ФИФА
България се изкачи с три места в ранглистата на ФИФА
Милитао отново се контузи Милитао отново се контузи
Чете се за: 00:55 мин.
Намалиха наказанието на Локомотив (Пловдив) Намалиха наказанието на Локомотив (Пловдив)
Чете се за: 00:45 мин.
Пол Погба дебютира за Монако през уикенда Пол Погба дебютира за Монако през уикенда
Чете се за: 00:42 мин.
Арсенал губи основен защитник за два месеца Арсенал губи основен защитник за два месеца
Чете се за: 01:02 мин.
Барселона приема Айнтрахт Франкфурт в Шампионската лига на "Камп Ноу" Барселона приема Айнтрахт Франкфурт в Шампионската лига на "Камп Ноу"
Чете се за: 01:07 мин.

"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и Царево?
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР) След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Алтернативен бюджет - какво показва сметката на ИПИ? Алтернативен бюджет - какво показва сметката на ИПИ?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Начало на новата ТВ Академия на БНТ (СНИМКИ)
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
