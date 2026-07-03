Кристиано Роналдо: Диого Жота ни водеше към победата от небето

Капитанът на португалския национален отбор Кристиано Роналдо отдаде емоционална почит на покойния Диого Жота след победата с 2:1 над Хърватия в осминафиналите на световното първенство.

Двубоят се изигра точно година след трагичната смърт на Жота, който загина при автомобилна катастрофа на 3 юли 2025 година. След последния съдийски сигнал Роналдо заяви, че успехът е бил посветен на бившия му съотборник.

"Диого Жота е горе на небето и осветява пътя ни на световното първенство. Това е много специален момент. Всички усетихме в мача срещу Хърватия, че той е с нас. Имаше само едно важно нещо – да спечелим, за да почетем паметта му по най-добрия възможен начин“, заяви Роналдо.

С успеха Португалия продължи към четвъртфиналите на световното първенство, а футболистите отбелязаха победата с емоционално посвещение в памет на Диого Жота.