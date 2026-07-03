Кристиано Роналдо: Диого Жота ни водеше към победата от небето

Капитанът на Португалия посвети успеха над Хърватия на световното първенство на паметта на покойния си съотборник, загинал преди година
Капитанът на португалския национален отбор Кристиано Роналдо отдаде емоционална почит на покойния Диого Жота след победата с 2:1 над Хърватия в осминафиналите на световното първенство.
Двубоят се изигра точно година след трагичната смърт на Жота, който загина при автомобилна катастрофа на 3 юли 2025 година. След последния съдийски сигнал Роналдо заяви, че успехът е бил посветен на бившия му съотборник.
"Диого Жота е горе на небето и осветява пътя ни на световното първенство. Това е много специален момент. Всички усетихме в мача срещу Хърватия, че той е с нас. Имаше само едно важно нещо – да спечелим, за да почетем паметта му по най-добрия възможен начин“, заяви Роналдо.
С успеха Португалия продължи към четвъртфиналите на световното първенство, а футболистите отбелязаха победата с емоционално посвещение в памет на Диого Жота.