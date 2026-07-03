БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кристиано Роналдо: Диого Жота ни водеше към победата от небето

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Капитанът на Португалия посвети успеха над Хърватия на световното първенство на паметта на покойния си съотборник, загинал преди година

Кристиано Роналдо: Диого Жота ни водеше към победата от небето
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Капитанът на португалския национален отбор Кристиано Роналдо отдаде емоционална почит на покойния Диого Жота след победата с 2:1 над Хърватия в осминафиналите на световното първенство.

Двубоят се изигра точно година след трагичната смърт на Жота, който загина при автомобилна катастрофа на 3 юли 2025 година. След последния съдийски сигнал Роналдо заяви, че успехът е бил посветен на бившия му съотборник.

"Диого Жота е горе на небето и осветява пътя ни на световното първенство. Това е много специален момент. Всички усетихме в мача срещу Хърватия, че той е с нас. Имаше само едно важно нещо – да спечелим, за да почетем паметта му по най-добрия възможен начин“, заяви Роналдо.

С успеха Португалия продължи към четвъртфиналите на световното първенство, а футболистите отбелязаха победата с емоционално посвещение в памет на Диого Жота.

Свързани статии:

Португалските национали ще почетат покойния си бивш съотборник Диого Жота на световното първенство
Португалските национали ще почетат покойния си бивш съотборник Диого Жота на световното първенство
Гривните носят имената на всички членове на състава, както и това...
Чете се за: 02:52 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Мондиал 2026 #Кристиано Роналдо  #Национален отбор на Португалия по футбол #Диого Жота

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция
2
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
3
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен бивш служител в район „Приморски“
4
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен...
Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
5
Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто
6
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
4
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
5
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
6
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...

Още от: Мондиал 2026

Американската революция на Меси
Американската революция на Меси
Конър Меткалф: Да играя на световното първенство беше сбъдната детска мечта Конър Меткалф: Да играя на световното първенство беше сбъдната детска мечта
Чете се за: 01:52 мин.
Сбъднатата мечта да играеш за родината Сбъднатата мечта да играеш за родината
Чете се за: 01:42 мин.
Билети за Англия - Мексико достигнаха до над 26 000 паунда в официалната платформа на ФИФА Билети за Англия - Мексико достигнаха до над 26 000 паунда в официалната платформа на ФИФА
Чете се за: 02:27 мин.
Ибрахима Конате остава в сянката на защитата на Франция на световното първенство Ибрахима Конате остава в сянката на защитата на Франция на световното първенство
Чете се за: 01:47 мин.
Само веднъж, но достатъчно Само веднъж, но достатъчно
Чете се за: 06:52 мин.

Водещи новини

Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Бургас, Варна, Пловдив и София ще се борят за домакинството на „Евровизия 2027“ Бургас, Варна, Пловдив и София ще се борят за домакинството на „Евровизия 2027“
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Погребението на Хаменей: Очакват се между 15 и 20 млн. поклонници в първите три дни (СНИМКИ) Погребението на Хаменей: Очакват се между 15 и 20 млн. поклонници в първите три дни (СНИМКИ)
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Задържан е директорът на ВиК-Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Издирват 11-годишната Наталия в района на варненското село Синдел
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Премиерът Радев: С бюджета за 2027 г. се очаква намаляване на...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Заради жегите Франция отчете ръст от 29% в смъртните случаи
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ