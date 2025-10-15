БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кристиано Роналдо: Много съм горд, че постигнах този рекорд

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Португалецът се превърна в най-резултатния футболист в световни квалификации.

Кристиано Роналдо Португалия
Снимка: БТА
Кристиано Роналдо заяви, че е "невероятно горд", че е постигнал "уникално постижение", след като стана голмайстор №1 в квалификациите за световното първенство за всички времена.

40-годишният футболист отбеляза две попадения при равенството 2:2 на Португалия с Унгария, с което увеличи своята сметка в квалификациите до 41, надминавайки 39-е гола на Карлос Руис от Гватемала.

"Не е тайна, че представянето на националния отбор означава много за мен и затова съм много горд, че постигнах този уникален рекорд за Португалия. Благодаря на всички, които ми помогнаха да стигна дотук. Ще се видим през ноември, за да финализираме класирането си за световното първенство", написа Роналдо в социалните мрежи.

Това бяха неговите попадения №142 и 143 за националния отбор, но не бяха достатъчни, за да гарантират класирането на Португалия за световното първенство, тъй като Унгария стигна до късен изравнителен гол.

#Национален отбор на Португалия по футбол #Кристиано Роналдо

