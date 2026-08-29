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Кристиано Роналдо счупи рекорд при победа над отбора на Марин Петков

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Спорт
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Португалската звезда донесе успеха на Ал-Насър с 2:1 и вече има рекордните 104 шампионатни гола за клуба, а българинът беше титуляр за Ал-Таавон

Кристиано Роналдо счупи рекорд при победа над отбора на Марин Петков
Снимка: AP Photo
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Кристиано Роналдо се превърна в герой за Ал-Насър при домакинската победа с 2:1 над Ал-Таавон в четвъртия кръг на първенството на Саудитска Арабия. За гостите като титуляр започна бившият футболист на Левски Марин Петков, който имаше участие в атаката за първото попадение в срещата.

Ал-Таавон изненадващо поведе още в 11-ата минута. Петков, който действаше като ляв халф-бек, центрира в наказателното поле на домакините, а последвалата атака завърши с попадение на Ал-Хурайджи.

Ал-Насър успя да отговори непосредствено преди почивката. В добавеното време на първата част Саму Коща възстанови равенството и двата отбора се оттеглиха при 1:1.

Решаващият момент настъпи пет минути след подновяването на играта. Кристиано Роналдо се разписа за 2:1, а попадението му се оказа достатъчно за четвъртата поредна шампионатна победа на Ал-Насър от началото на сезона.

Голът имаше и историческа стойност за 41-годишния португалец. Това беше неговото 104-то попадение за Ал-Насър в първенството, с което той изпревари Мохамед Ал-Сахлауи и стана едноличен рекордьор на клуба по този показател.

Роналдо продължава да се приближава и към друго впечатляващо постижение. Португалецът вече има 978 гола в професионалната си кариера и се намира само на 22 попадения от границата от 1000.

Марин Петков остана на терена до 85-ата минута и получи жълт картон. Малко преди да бъде заменен българинът се отличи и с важна намеса в защита, след като попречи на Кингсли Коман да реализира от отлична позиция.

След четири изиграни кръга Ал-Насър продължава с пълен актив от точки, а Роналдо добави още един рекорд към забележителната си кариера.



#ФК Ал Насър #ФК Ал-Таавун # Кристиано Роналдо

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