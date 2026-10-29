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Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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кристин лагард напусне поста предсрочно февруари
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Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари, съобщи тя в Екс.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща съобщи, че ЕС започва процедура по избор на нов ръководител на Европейската централна банка (ЕЦБ), след като е бил уведомен от Кристин Лагард, че тя се оттегля в началото на следващата година.

В изявление по този повод Коща посочва, че намерението на Лагард е да се оттегли на 7 февруари 2027 г. и той приема решението ѝ с уважение. Коща изразява благодарност към Лагард за нейната отдаденост като председател на ЕЦБ от ноември 2019 г. насам, посочват световните агенции.

През целия си мандат тя ръководеше ЕЦБ със силно чувство за дълг и отговорност, заявява Коща. Нейното ръководство бе от голяма полза за Европа в несигурни времена, както и непоколебимата ѝ ангажираност към европейския проект. В условията на пандемия, война в Европа, енергийни кризи и инфлационни сътресения, тя осигури стабилно и решително управление, допринесе за запазването на стабилността и устойчивостта на еврозоната, добавя той.

За да се осигури плавен преход към следващото ръководство на ЕЦБ, днес се поставя началото на процедурата по назначаване на неин приемник. Процесът ще протече без забавяне, с цел своевременно вземане на решение от Европейския съвет (в състава му за еврозоната), в съответствие с процедурата от Договора за ЕС, допълва Коща.

#напусна поста си #Кристин Лагард

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