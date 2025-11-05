Кристофер Закариасен: Трябва да атакуваме Лудогорец още от самото начало

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Футболистът на Ференцварош иска да види агресия от съотборниците си от първата минута.

Кристофер Закариасен
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Норвежкият атакуващ полузащитник на Ференцварош Кристофер Закариасен има приятни спомени от предишната си среща с Лудогорец на 12-и август тази година, спечелена с 3:0.

Халфът смята, че предстоящият двубой ще има напълно различен характер от лятната квалификация в Шампионската лига. Утрешната среща е от 22:00 часа на стадион "Групама Арена". Унгарците са на 7-о място в общото класиране на Лига Европа с 10 точки, докато българите са на 26-о място с 3 точки.

"Трябва да атакуваме Лудогорец още от самото начало на мача. Предишният мач беше наистина фантастичен, играхме отлично, но утрешният е различен. Те не са в най-добра форма, смениха треньорите си, но вероятно затова идват тук с мисълта, че нямат какво да губят. Трябва да ги натиснем в началото, да се хвърлим в дуелите и да бягаме много, за да усетят, че днес няма да вземат точки тук", започна той по време на пресконференцията, в която участва заедно с наставника Роби Кийн.

И докато през лятото при 3:0 над Лудогорец норвежецът влезе накрая като тактическа смяна, в последно време има все по-важна роля, а също така допринесе за три гола в последните три двубоя. Опитният 31-годишен халф каза, че "е хубаво да играеш редовно отново, особено в големи мачове като този, които ти дават допълнителна мотивация и енергия“.

"В отбора има толкова голяма конкуренция, че трябва да даваш най-доброто от себе си във всеки мач, във всяка тренировка“, добави той.

