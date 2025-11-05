Роби Кийн: Лудогорец е много добър отбор, макар да не е в най-добра форма

Ирландският старши треньор на Ференцварош Роби Кийн смята, че Лудогорец е съставен от бързи и технични играчи, а той не е подведен от слабата форма на тима, нито от смяната на треньора.

Двата отбора се срещат в четвъртък, 6 ноември, от 22:00 часа на стадион "Групама Арена" в мач от четвъртия кръг на Лига Европа. Първият въпрос, който получи Кийн, беше относно смяната на треньора на българите. Във вторник стана официално, че договорът на старши треньора Руй Мота е бъде прекратен, а мястото му поне временно е заето от Тодор Живондов, който досега ръководеше втория отбор.

"Трябва да започнем от това, което видяхме от тях в предишните мачове. Очевидно ги познаваме много добре. Доколкото знам, треньорът на втория отбор е седнал на пейката и със сигурност иска да запази поста си. Така че иска да направи добро впечатление. Тази ситуация може да бъде опасна за нас. Дали ще има промяна в тяхната тактическа схема, във възприятието за стойността на мача, сега не можем да знаем. Във всеки случай сме подготвени за всичко“, каза ирландският специалист.

Двата отбора имат осем мача по между си от 2019-а година насам, в това число и тази година, когато се срещнаха в квалификациите на Шампионската лига. През август обаче унгарците биха с 3:0 у дома и завършиха 0:0 като гости.

Роби Кийн смята, че отборът му е в добра психическа форма, атмосферата и отборният дух са страхотни, като всички дават всичко от себе си. И знаят как това са мачовете, в които всеки футболист иска да играе, а когато го прави, иска да се възползва от възможността да се докаже.

"Както видяхме последния път, техните нападатели са много бързи и технични, така че трябва да обърнем голямо внимание на това. Играем срещу много добър отбор, ще бъде труден мач, но все пак всеки мач е различен. Те не са в най-добрата си форма, но тези международни мачове също идват в добър момент, защото можеш да се откъснеш малко от вътрешното първенство. Нещата могат да се променят много бързо във футбола“, продължи треньорът.

Кийн подчерта, че за него е без значение дали става въпрос за квалификации за Шампионската лига или за мач от основната схема. Целта винаги е победа.