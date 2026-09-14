Крузейро отхвърли оферта на Лудогорец за бразилски талант

Лудогорец е направил опит да привлече младия бразилски нападател Раян Лелис, но предложението на разградчани е било отхвърлено от Крузейро. Информацията е на бразилския журналист Самуел Ванансио.

Българският шампион е предложил да вземе 19-годишния футболист под наем до края на настоящия сезон, като в сделката е била включена и опция за окончателното му откупуване срещу 3 милиона евро.

Ръководството на Крузейро обаче не е приело предложените условия и на този етап Лелис ще остане част от бразилския клуб.

Младият нападател прави първите си стъпки във футбола в академията на Атлетико Параненсе, а през 2023 година преминава в Крузейро. Развитието му в клуба води и до подписването на дългосрочен договор на 14 октомври 2025 година, който е в сила до 2029-а.

Непосредствено след подписването на контракта Лелис е привлечен към първия състав на Крузейро. Официалният му дебют идва на 7 декември 2025 година, когато започва като титуляр при поражението с 0:3 от Сантос.

Интересът към 19-годишния бразилец показва, че Лудогорец продължава да следи млади футболисти от южноамериканския пазар, но поне засега опитът за привличането на Раян Лелис няма да доведе до трансфер.