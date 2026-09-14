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Ботев Пловдив с жест към Александър Александров след тежката контузия в дербито

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Спорт
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От "жълто-черния“ клуб пожелаха бързо възстановяване на младия футболист на Локомотив Пловдив, като първоначалните прегледи показват фрактура на левия глезен

Ботев Пловдив с жест към Александър Александров след тежката контузия в дербито
Снимка: Startphoto.bg
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Ботев Пловдив отправи послание за подкрепа към футболиста на градския съперник Локомотив Пловдив Александър Александров, който получи контузия по време на неделното дерби между двата отбора.

Младият футболист на „черно-белите“ беше принуден да напусне терена в края на срещата на стадион "Христо Ботев“, спечелена от домакините с 2:0. След двубоя от Ботев използваха социалните мрежи, за да пожелаят бързо завръщане на Александров.

"ПФК Ботев Пловдив пожелава бързо и успешно възстановяване на Александър Александров от състава на ПФК Локомотив Пловдив“, написаха от "жълто-черния“ клуб.

Според информацията, разпространена от Ботев, първоначалните медицински прегледи показват фрактура на глезена на левия крак на футболиста.

От градския съперник изразиха надежда Александров да премине успешно през възстановяването и скоро отново да бъде на терена.

"От "жълто-черния“ клуб пожелаваме на Александров скорошно завръщане на терена, където да развие пълния си футболен потенциал“, допълниха от Ботев Пловдив.

Градското дерби завърши с победа с 2:0 за „канарчетата“, но неприятната травма на младия футболист на Локомотив помрачи края на двубоя.



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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Ботев Пловдив #Александър Александров

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