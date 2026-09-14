Ботев Пловдив с жест към Александър Александров след тежката контузия в дербито

Ботев Пловдив отправи послание за подкрепа към футболиста на градския съперник Локомотив Пловдив Александър Александров, който получи контузия по време на неделното дерби между двата отбора.

Младият футболист на „черно-белите“ беше принуден да напусне терена в края на срещата на стадион "Христо Ботев“, спечелена от домакините с 2:0. След двубоя от Ботев използваха социалните мрежи, за да пожелаят бързо завръщане на Александров.

"ПФК Ботев Пловдив пожелава бързо и успешно възстановяване на Александър Александров от състава на ПФК Локомотив Пловдив“, написаха от "жълто-черния“ клуб.

Според информацията, разпространена от Ботев, първоначалните медицински прегледи показват фрактура на глезена на левия крак на футболиста.

От градския съперник изразиха надежда Александров да премине успешно през възстановяването и скоро отново да бъде на терена.

"От "жълто-черния“ клуб пожелаваме на Александров скорошно завръщане на терена, където да развие пълния си футболен потенциал“, допълниха от Ботев Пловдив.

Градското дерби завърши с победа с 2:0 за „канарчетата“, но неприятната травма на младия футболист на Локомотив помрачи края на двубоя.







