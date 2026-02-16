Ксандра Велзебур спечели златото на 1000 метра в шорттрека

Нидерландката Ксандра Велзебур спечели олимпийската титла на 1000 метра на турнира по шорттрек на Игрите в Милано-Кортина 2026.

24-годишната Велзебур изоставаше до петата обиколка, но четири преди края пое водачеството и не позволи на съперничките си да я изпреварят. И трите спортистки на почетната стълбичка завършиха в рамките на две десети от секундата, а най-успешната състезателка в шорттрека на Олимпийски игри Ариана Фонтана (Италия) остана четвърта на десета от местата на медалите.

Нидерландката измина дистанцията за 1:28.437 минута, а втора завърши световната шампионка в дисциплината Кортни Саро (Канада) с 1:28.523.

Бронзът остана за Джил-ли Ким (Република Корея) с 1:28.614 минута.

Преди няколко дни Велзебур триумфира със златото и в спринта на 500 метра.

Олимпийската шампионка от Пекин 2022 Мин-джон Чой (Република Корея) се нареди трета във финал Б и осма в крайното подреждане.