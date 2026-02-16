БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ксандра Велзебур спечели златото на 1000 метра в шорттрека

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Нидерландката триумфира със златото и в спринта на 500 метра.

Ксандра Велзебур
Снимка: БТА
Слушай новината

Нидерландката Ксандра Велзебур спечели олимпийската титла на 1000 метра на турнира по шорттрек на Игрите в Милано-Кортина 2026.

24-годишната Велзебур изоставаше до петата обиколка, но четири преди края пое водачеството и не позволи на съперничките си да я изпреварят. И трите спортистки на почетната стълбичка завършиха в рамките на две десети от секундата, а най-успешната състезателка в шорттрека на Олимпийски игри Ариана Фонтана (Италия) остана четвърта на десета от местата на медалите.

Нидерландката измина дистанцията за 1:28.437 минута, а втора завърши световната шампионка в дисциплината Кортни Саро (Канада) с 1:28.523.

Бронзът остана за Джил-ли Ким (Република Корея) с 1:28.614 минута.

Преди няколко дни Велзебур триумфира със златото и в спринта на 500 метра.

Олимпийската шампионка от Пекин 2022 Мин-джон Чой (Република Корея) се нареди трета във финал Б и осма в крайното подреждане.

Свързани статии:

Нидерландия стигна до титлата в спринта на 500 м в шорттрека на Игрите в Милано/Кортина
Нидерландия стигна до титлата в спринта на 500 м в шорттрека на Игрите в Милано/Кортина
Ксандра Велзебур спечели олимпийската титла и постави нов световен...
Чете се за: 01:37 мин.
#Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
1
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
3
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен
4
Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград –...
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
5
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана" връхлетя Италия, Испания и Франция
6
Наводнения, свлачища и отнесени покриви: Бурята "Ориана"...

Най-четени

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
2
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
3
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
4
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
5
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
6
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...

Още от: Зимни

Лоик Меяр е олимпийски шампион в слалома
Лоик Меяр е олимпийски шампион в слалома
Весела Лечева: Нашите състезатели показаха нещо изключително Весела Лечева: Нашите състезатели показаха нещо изключително
Чете се за: 06:50 мин.
Весела Лечева: Горе главата, Аби Весела Лечева: Горе главата, Аби
Чете се за: 00:45 мин.
ЗОИ Милано/Кортина: Алберт Попов и Калин Златков - ски-алпийски дисциплини, слалом (ГАЛЕРИЯ) ЗОИ Милано/Кортина: Алберт Попов и Калин Златков - ски-алпийски дисциплини, слалом (ГАЛЕРИЯ)
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Калин Златков, слалом - първи манш (ВИДЕО) ЗОИ Милано/Кортина 2026: Калин Златков, слалом - първи манш (ВИДЕО)
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Алберт Попов, слалом - първи манш (ВИДЕО) ЗОИ Милано/Кортина 2026: Алберт Попов, слалом - първи манш (ВИДЕО)

Водещи новини

Вижте видео от опожаряването на колата на кмета на Бистрица
Вижте видео от опожаряването на колата на кмета на Бистрица
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години
Чете се за: 02:12 мин.
Сигурност и правосъдие
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Продължава разчистването на пътя Велинград – Сърница
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
2 г. от смъртта на Навални: Митинги в памет на убития опозиционер...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ