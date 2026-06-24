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КЗК разреши сделката за акциите на Левски

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Спорт
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„София Кепитъл“ АД придобива едноличен контрол върху клуба, а Наско Сираков остава президент на „сините“

КЗК разреши сделката за акциите на Левски
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Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиването на акциите на ПФК Левски от „София Кепитъл“ АД, съобщиха официално от клуба.

След решението на КЗК вече няма пречки процесът по промяна на собствеността да бъде финализиран. От Левски уточниха, че досегашният мажоритарен собственик Наско Сираков е джиросал притежаваните от него акции в полза на новия собственик.

От клуба определиха днешния акт като естествен завършек на важен етап от развитието на Левски, но подчертаха, че Сираков остава президент на „сините“. Той ще продължи да има ключова роля в спортно-техническата посока, приемствеността и съхраняването на идентичността на клуба.

В официалната позиция Левски благодари на Сираков за ролята му в един от най-трудните периоди в историята на клуба, довел до стабилизиране, възстановено доверие и спечелването на шампионската титла през сезон 2025/2026.

Очаква се в следващите дни клубът да представи повече информация за новата управленска структура, стратегическите приоритети и следващите стъпки пред Левски.

#ПФК Левски София

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