БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
Чете се за: 00:37 мин.
Иван Шишков за "Хемус": Държавата не може да си...
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кристиан Балов: Обещавам, че няма да ви разочаровам

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Новото попълнение на Цървена звезда се сбогува емоционално със Славия и благодари на треньорите и съотборниците си за подкрепата през изминалите 15 години

Кристиан Балов: Обещавам, че няма да ви разочаровам
Снимка: БТА

Новото попълнение на сръбския гранд Цървена звезда Кристиан Балов отправи емоционално послание към всички в Славия, след като официално приключи престоя си в клуба, където премина цялото му футболно развитие.

Младият талант, който прекара 15 години в школата на „белите“, използва социалните мрежи, за да благодари на треньорите, съотборниците и всички, допринесли за развитието му през годините.

"Никога няма да забравя първия момент, в който стъпих на стадиона. Бях само на 5, а днес се питам как толкова бързо изминаха тези 15 незабравими години“, написа Балов.

Футболистът отправи специални благодарности към наставниците си, които са му помогнали да израсне както на терена, така и извън него.

"Искам специално да благодаря на всички треньори, които помогнаха за моето развитие и ми дадоха възможност да израсна както като футболист, така и като човек. Обещавам, че няма да ви разочаровам“, заяви той.

Балов не пропусна да благодари и на своите съотборници, с които е споделил едни от най-важните моменти във футболната си кариера до момента.

Талантливият играч беше привлечен от Цървена звезда срещу трансферна сума от около три милиона евро и ще продължи развитието си в един от най-успешните клубове на Балканите.

"Дойде моментът да си кажем „чао“, но не и „сбогом“, защото където и да ме отведе пътят занапред, част от мен винаги ще остане тук. Винаги ще бъда един от вас! Само Славия“, завърши Балов.

Свързани статии:

Кристиян Балов е в Белград, за да финализира официално трансфера си в Цървена звезда
Кристиян Балов е в Белград, за да финализира официално трансфера си в Цървена звезда
Контрактът на младото крило ще бъде за четири сезона с опция за...
Чете се за: 01:17 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Кристиян Балов #ФК Цървена звезда

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна
1
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да...
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на Невзоров до голяма степен изясняват какво се е случило и кой си е "затварял очите"
2
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на...
Аферата "Баба Алино": Прокурори от ВКС се командироват във Варна, за да помагат по досъдебните производства
3
Аферата "Баба Алино": Прокурори от ВКС се командироват...
Почина състезателката по борба Жанет Немет след инцидент в София
4
Почина състезателката по борба Жанет Немет след инцидент в София
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни производства по казуса "Баба Алино"
5
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни производства по...
Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег Невзоров хвърлят светлина върху незаконните действия
6
Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две обвинения
4
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две...
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
5
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
6
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово

Още от: Европейски футбол

Мястото, където паметта никога не угасва: 9/11 мемориалът в сърцето на Ню Йорк
Мястото, където паметта никога не угасва: 9/11 мемориалът в сърцето на Ню Йорк
Канада и Швейцария в битка за върха в група "B", Босна и Херцеговина и Катар спорят за последния шанс Канада и Швейцария в битка за върха в група "B", Босна и Херцеговина и Катар спорят за последния шанс
Чете се за: 02:15 мин.
Хюн-мин Сон повежда Южна Корея към осминафиналите, Южна Африка е изправена пред мач на живот и смърт Хюн-мин Сон повежда Южна Корея към осминафиналите, Южна Африка е изправена пред мач на живот и смърт
Чете се за: 01:37 мин.
Реал Мадрид очаква решението на Винисиус след световното първенство Реал Мадрид очаква решението на Винисиус след световното първенство
Чете се за: 01:45 мин.
Начален удар - 24.06.2026 г. Начален удар - 24.06.2026 г.
Чете се за: 01:55 мин.
ФИФА прави изключение за знамената на Саудитска Арабия и Ирак на световното първенство ФИФА прави изключение за знамената на Саудитска Арабия и Ирак на световното първенство
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Иван Шишков за "Хемус": Държавата не може да си позволи да събори незаконно строителство в такъв мащаб
Иван Шишков за "Хемус": Държавата не може да си позволи...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин 15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
24-часова национална стачка в Гърция - какво трябва да знаят туристите? 24-часова национална стачка в Гърция - какво трябва да знаят туристите?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
НА ЖИВО: Министерският съвет се събира на редовно заседание НА ЖИВО: Министерският съвет се събира на редовно заседание
Чете се за: 00:02 мин.
У нас
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Бюджет 2026: Финансовото министерство ще обяви параметрите на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Сенатът с резолюция срещу Тръмп: Започва евакуация на моряци от...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутатите ще изслушат регионалния министър заради казуса...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ