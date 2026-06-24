Кристиан Балов: Обещавам, че няма да ви разочаровам

Новото попълнение на сръбския гранд Цървена звезда Кристиан Балов отправи емоционално послание към всички в Славия, след като официално приключи престоя си в клуба, където премина цялото му футболно развитие.

Младият талант, който прекара 15 години в школата на „белите“, използва социалните мрежи, за да благодари на треньорите, съотборниците и всички, допринесли за развитието му през годините.

"Никога няма да забравя първия момент, в който стъпих на стадиона. Бях само на 5, а днес се питам как толкова бързо изминаха тези 15 незабравими години“, написа Балов.

Футболистът отправи специални благодарности към наставниците си, които са му помогнали да израсне както на терена, така и извън него.

"Искам специално да благодаря на всички треньори, които помогнаха за моето развитие и ми дадоха възможност да израсна както като футболист, така и като човек. Обещавам, че няма да ви разочаровам“, заяви той.

Балов не пропусна да благодари и на своите съотборници, с които е споделил едни от най-важните моменти във футболната си кариера до момента.

Талантливият играч беше привлечен от Цървена звезда срещу трансферна сума от около три милиона евро и ще продължи развитието си в един от най-успешните клубове на Балканите.