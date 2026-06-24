Славия обяви датата и часа на домакинството си срещу ЦСКА

Славия обяви програмата за първия си мач от новия сезон в Първа лига, преди официалното публикуване на графика от Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз.

От столичния клуб съобщиха, че ще приемат ЦСКА на стадион "Александър Шаламанов“ в понеделник, 20 юли. Началният час на срещата е 19:00.

Двубоят между „белите“ и „армейците“ е сред най-очакваните сблъсъци в откриващия кръг на шампионата и ще даде старт на сезона и за двата отбора.

Очаква се в близките дни Спортно-техническата комисия към БФС да обяви официално датите и часовете на останалите срещи от първия, както и на част от следващите кръгове в първенството.

Новият сезон в Първа лига стартира на 17 юли.