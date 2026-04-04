БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лъчезар Балтанов: Показахме хубави неща

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Казах на футболистите, че трябва да подходят изключително сериозно, коментира треньорът на Ботев Пловдив при втория пореден успех.

Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Лъчезар Балтанов похвали Ботев Пловдив след втория пореден успех в Първа лига. „Жълто-черните“ разгромиха Спартак Варна с 5:0 на стадион „Христо Ботев“. Старши треньорът смята, че „канарчетата“ са показали хубави неща.

"Две седмици се готвихме за този мач. Казах на футболистите, че трябва да подходят изключително сериозно. Червеният картон ни улесни със сигурност, но до тогава водихме с 2:0. Показахме хубави неща. През второто полувреме искахме да предпазим някои играчи и затова направихме някои промени. Ядосах се, когато видях жълтите картони, но както и да е - може би липса на опит. Говорих с играчите. Взели са си поука и се надявам, че няма да се повтори", започна наставникът.

Той обърна внимание на предстоящото градско дерби с Локомотив Пловдив в сряда.

"Готвим се за мача с Локомотив. Няма нужда да обяснявам на играчите какво означава този мач. Ще се опитам да ги подготвя по възможно най-добрия начин. Трябва да се покаже воля, битка, характер, за да се спечели такъв двубой. Сигурен съм, че футболистите могат и заслужават. Дано да победим в сряда. Имаме силите и възможностите да печелим във всеки двубой, независимо срещу кого играем", каза Балтанов.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив #Лъчезар Танев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ