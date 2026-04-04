Лъчезар Балтанов: Показахме хубави неща

Лъчезар Балтанов похвали Ботев Пловдив след втория пореден успех в Първа лига. „Жълто-черните“ разгромиха Спартак Варна с 5:0 на стадион „Христо Ботев“. Старши треньорът смята, че „канарчетата“ са показали хубави неща.

"Две седмици се готвихме за този мач. Казах на футболистите, че трябва да подходят изключително сериозно. Червеният картон ни улесни със сигурност, но до тогава водихме с 2:0. Показахме хубави неща. През второто полувреме искахме да предпазим някои играчи и затова направихме някои промени. Ядосах се, когато видях жълтите картони, но както и да е - може би липса на опит. Говорих с играчите. Взели са си поука и се надявам, че няма да се повтори", започна наставникът.

Той обърна внимание на предстоящото градско дерби с Локомотив Пловдив в сряда.

"Готвим се за мача с Локомотив. Няма нужда да обяснявам на играчите какво означава този мач. Ще се опитам да ги подготвя по възможно най-добрия начин. Трябва да се покаже воля, битка, характер, за да се спечели такъв двубой. Сигурен съм, че футболистите могат и заслужават. Дано да победим в сряда. Имаме силите и възможностите да печелим във всеки двубой, независимо срещу кого играем", каза Балтанов.