Лацио спечели визитата си на Болоня, Тейлър с два гола

Лацио се наложи с 2:0 като гост на Болоня в двубой от 30-ия кръг на Серия А. Герой за римляните бе Кенет Тейлър, който реализира и двете попадения.

Срещата можеше да се развие по различен начин, но в началото на втората част Рикардо Орсолини пропусна дузпа при резултат 0:0.

След успеха Лацио събра 43 точки и заема осмото място, докато Болоня е девети с точка по-малко.

В друг мач от кръга Аталанта надделя с 1:0 над Верона. Единственото попадение реализира Давиде Дзапакоста през първото полувреме.

Тимът от Бергамо е седми с 50 точки, докато Верона остава в зоната на изпадащите.