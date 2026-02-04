БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ламин Ямал: Искам да остана в Барселона до края на живота си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Европейски футбол
Запази

18-годишният испански национал заяви, че иска да остане на "Камп Ноу“ до края на кариерата си и подчерта, че се наслаждава на всеки ден в каталунския клуб

ламин ямал искам остана барселона края живота
Слушай новината

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал за пореден път демонстрира своята лоялност към каталунския клуб, заявявайки категорично желанието си да прекара цялата си кариера с екипа на "блаугранас“.

18-годишният испански национал направи изказването си по време на гала вечерта, организирана от Mundo Deportivo по повод 120-годишнината на изданието, която се проведе в Двореца на конгресите в Каталуния. На церемонията Ямал получи специален трофей за ключовата си роля в спечелването на вътрешния требъл на Барселона през миналия сезон – титлата в Ла Лига, Купата на краля и Суперкупата на Испания.

„Надявам се да остана тук до края на живота си. В най-добрия клуб и в най-добрия град на света - наслаждавам се на всеки ден“, заяви Ямал, цитиран от Mundo Deportivo.

18-годишният испански национал заяви, че иска да остане на "Камп Ноу“ до края на кариерата си и подчерта, че се наслаждава на всеки ден в каталунския клуб.

Испанското крило е част от първия отбор на Барселона от 2023 година и вече се утвърди като един от основните футболисти на тима. До момента Ямал има 134 мача за каталунците във всички турнири, в които е отбелязал 38 гола и е направил 47 асистенции. Само през настоящия сезон той е записал 13 попадения и 13 голови подавания в 28 срещи.

Думите му бяха посрещнати с одобрение от феновете на Барселона, които виждат в лицето на Ламин Ямал един от големите символи и лидери на бъдещето на клуба.

Свързани статии:

Ламин Ямал изравни рекорда на Марадона с екипа на Барселона
Ламин Ямал изравни рекорда на Марадона с екипа на Барселона
18-годишният талант достигна границата от 38 гола за каталунците...
Чете се за: 01:55 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#"Камп Ноу" #Ламин Ямал #Барселона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
1
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите?
2
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят...
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
3
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
4
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не...
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай"
5
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай...
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Зимни

Френският хокеист Пиер-Едуар Белмар е сбъднал мечтата си и ще играе на Игрите в Италия
Френският хокеист Пиер-Едуар Белмар е сбъднал мечтата си и ще играе на Игрите в Италия
Великобритания победи Норвегия в двубой от олимпийския турнир по кърлинг за смесени отбори Великобритания победи Норвегия в двубой от олимпийския турнир по кърлинг за смесени отбори
Чете се за: 01:22 мин.
Дъждът отстъпва място на Олимпийската магия в Милано Дъждът отстъпва място на Олимпийската магия в Милано
Чете се за: 02:00 мин.
Кой, ако не те: Олимпийските шампиони Алберто Томба и Дебора Компаньони ще запалят огъня в Милано и Кортина Кой, ако не те: Олимпийските шампиони Алберто Томба и Дебора Компаньони ще запалят огъня в Милано и Кортина
Чете се за: 01:47 мин.
Шведският отбор по ски бягане влиза в строг режим Шведският отбор по ски бягане влиза в строг режим
Чете се за: 01:10 мин.
Алберто Томба: Вечният шампион на снега и духът на Милано/Кортина 2026 Алберто Томба: Вечният шампион на снега и духът на Милано/Кортина 2026
Чете се за: 05:22 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за простреляните мъже?
Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за...
Чете се за: 07:57 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев? СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Разкриха най-голямата нелегална фабирка за производство на цигари у нас Разкриха най-голямата нелегална фабирка за производство на цигари у нас
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Държавите от ЕС одобриха правната рамка на заема от 90 млрд. за...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Българската следа в досиетата "Епстийн"
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ