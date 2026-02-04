Ламин Ямал: Искам да остана в Барселона до края на живота си

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал за пореден път демонстрира своята лоялност към каталунския клуб, заявявайки категорично желанието си да прекара цялата си кариера с екипа на "блаугранас“.

18-годишният испански национал направи изказването си по време на гала вечерта, организирана от Mundo Deportivo по повод 120-годишнината на изданието, която се проведе в Двореца на конгресите в Каталуния. На церемонията Ямал получи специален трофей за ключовата си роля в спечелването на вътрешния требъл на Барселона през миналия сезон – титлата в Ла Лига, Купата на краля и Суперкупата на Испания.

„Надявам се да остана тук до края на живота си. В най-добрия клуб и в най-добрия град на света - наслаждавам се на всеки ден“, заяви Ямал, цитиран от Mundo Deportivo.

Испанското крило е част от първия отбор на Барселона от 2023 година и вече се утвърди като един от основните футболисти на тима. До момента Ямал има 134 мача за каталунците във всички турнири, в които е отбелязал 38 гола и е направил 47 асистенции. Само през настоящия сезон той е записал 13 попадения и 13 голови подавания в 28 срещи.

Думите му бяха посрещнати с одобрение от феновете на Барселона, които виждат в лицето на Ламин Ямал един от големите символи и лидери на бъдещето на клуба.