Ламин Ямал изравни рекорда на Марадона с екипа на Барселона

Ламин Ямал записа името си редом до това на Диего Марадона в историята на Барселона. Едва на 18 години испанският национал изравни головия рекорд на аржентинската легенда с екипа на каталунците, след като реализира 38-ото си попадение за клуба.

Историческият момент дойде при победата с 3:1 над Елче в мач от 22-рия кръг на Ла Лига, който затвърди лидерската позиция на Барселона в първенството. Ямал откри резултата още в 6-ата минута, когато след отнета топка и отлично извеждащо подаване от Дани Олмо се озова сам срещу вратаря и хладнокръвно реализира.

С този гол младият нападател достигна постижението на Диего Марадона, който между 1982 и 1984 година отбеляза също 38 гола с екипа на Барса. Разликата между двамата обаче е значителна по отношение на броя изиграни мачове. Ямал стигна до тази кота в 134 срещи, докато Марадона се нуждаеше от едва 58 двубоя.

Освен головете, статистиката подчертава и цялостния принос на испанеца в играта на тима. До момента Ямал има на сметката си 38 гола и 40 асистенции за Барселона, утвърждавайки се не само като реализатор, но и като ключов плеймейкър в атаката.

През настоящия сезон под ръководството на Ханзи Флик Ямал е сред водещите фигури в състава, като в 28 мача във всички турнири е записал 13 гола и 13 асистенции - показатели, които го поставят сред най-ефективните млади футболисти в Европа.