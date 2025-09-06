Ландо Норис даде най-добро време в последната тренировка в Италия

Ландо Норис отново беше най-бърз на пистата "Монца". След като даде най-добро темпо във втората свободна тренировка, британският пилот на Макларън беше над всички и в последния сеанс преди квалификацията по-късно днес.

Втори се нареди състезателят на Ферари Шарл Льоклер, а трети завърши Оскар Пиастри с Макларън.

В челната десетка попаднаха още световният шампион Макс Верстапен (Ред Бул), Джордж Ръсел (Мерцедес), Габриел Бортолето (Заубер), Люис Хамилтън (Ферари), Исак Хаджар (Рейсинг Булс), Кими Антонели (Мерцедес) и Александър Албон (Уилямс).

Квалификацията за Гран При на Италия започва в 17:00, а състезанието утре е с начален час 16:00.