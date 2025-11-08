Лърнър Тиен спечели първата си АТР титла в Мец

Американецът Лърнър Тиен триумфира на турнира по тенис на твърди кортове ATP 250 в Мец (Франция) с награден фонд 596 035 евро, записвайки първата титла в кариерата си.

В драматичен финал Тиен победи британския тенисист Камерън Нори с 6:3, 3:6, 7:6 (6) след 2 часа и 12 минути игра. Нори имаше шанс да спечели своя шести АТР трофей и демонстрира впечатляваща борбеност, преодолявайки пасив от 1:4 в решаващия сет и повеждайки с 5:1 в тайбрека.



В крайна сметка обаче 19-годишният Тиен показа хладнокръвие и стабилност, спечелвайки критичните последни точки и затваряйки мача със своя втори мач-бол.

Тиен демонстрира зрелост и постоянство, особено в решителните моменти на тайбрека. С победата Лърнър Тиен вече официално записва първата титла в професионалната си кариера и отбелязва старта на обещаваща кариера на международната тенис сцена.