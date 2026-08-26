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ЛАСК сътвори футболно чудо и изхвърли Селтик от Шампионската лига

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Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
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Австрийците заличиха три гола пасив, изравниха в добавеното време и след продължения триумфираха с 5:1 за общ успех с 5:4

ЛАСК сътвори футболно чудо и изхвърли Селтик от Шампионската лига
Снимка: AP Photo
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ЛАСК Линц сътвори един от най-драматичните обрати в квалификациите на Шампионската лига, след като разгроми Селтик с 5:1 след продължения и се класира за основната фаза на турнира с общ резултат 5:4. Шотландският гранд пристигна в Австрия с аванс от три попадения, но допусна невероятен срив и за втори пореден сезон остана извън най-престижния европейски клубен турнир.

Домакините успяха постепенно да стопят огромното си изоставане от първата среща и превърнаха реванша в истински трилър. Селтик все още държеше съдбата си в свои ръце в заключителните минути и при 3:1 за ЛАСК продължаваше да води с 4:3 в общия резултат.

Голямата драма настъпи в 90+1-вата минута. Флориан Флекер се оказа на точното място след първоначално спасяване на вратаря Вилями Синисало и с глава направи 4:1. Попадението премина и през проверка на ВАР за засада, но беше признато и при общ резултат 4:4 двубоят влезе в продължения.

Психологическото предимство вече беше изцяло на страната на ЛАСК. Австрийците продължиха да атакуват и в 109-ата минута Самюъл Адениран нанесе решаващия удар, отбелязвайки второто си попадение в срещата с изстрел от дистанция за 5:1. Това бе едва третият случай в историята на ЛАСК, в който тимът реализира пет гола в европейски двубой.

Драмата обаче не приключи дотук. В 114-ата минута Селтик извърши нарушение за дузпа и Адениран получи възможност да оформи своя хеттрик. Синисало отрази изпълнението му и запази минимална надежда за шотландците, но до нов гол така и не се стигна.

Последният съдийски сигнал сложи край на кошмарна европейска вечер за Селтик. Тимът бе само на броени минути от място в основната фаза, но допусна късното изравняване, а впоследствие и решителния пети гол на ЛАСК.

Така ЛАСК Линц се класира за основната фаза на Шампионската лига след паметен обрат, докато Селтик ще трябва да преглътне едно от най-болезнените си отпадания в Европа през последните години.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Селтик #ЛАСК Линц

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