Латвия и Андора направиха равенство под арбитража на Георги Кабаков

Двубоят между Латвия и Андора завърши наравно 2:2 в квалификационен мач за световното първенство през 2026 г. Мачът се проведе на стадион „Даугава“ и бе ръководен от българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков.

Сан Николас откри за гостите от Андора в 33-а минута, а Дмитрий Зеленков изравни за домакините до почивката.

Владислав Гутковскис изведе Латвия в резултата от дузпа в 55-а минута. Гутковскис вкара и трети гол във вратата на Андора, но попадението бе отменено след преглеждане на ситуацията с ВАР.

Гостите завоюваха първата си точка в квалификациите с точно попадение Ян Оливера в 78-а минута.

В добавеното време Андора остана с 10 души след втори жълт картон на Жоел Гиен.

В група K Латвия е на четвърто място с 5 точки, а Андора има 1 точка и е на 5-то място.