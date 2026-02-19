БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лазаров и Иванов при мъжете и Терзийска и Александрова при жените са финалите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис в зала в София

Лазаров и Иванов при мъжете и Терзийска и Александрова при жените са финалите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис в зала в София
Джордж Лазаров (ТК Дема, София) срещу Михаил Иванов (ТК НСА, София) при мъжете и Джулия Терзийска (ТК Дема, София) срещу Ралица Александрова (ТК Академия Йорданови, София) при жените са финалите на Държавното лично първенство по тенис в зала в София.

Надпреварата от календара на Българската федерация по тенис се провежда на базата на ТК „Барокко Спорт" и е с награден фонд от 4000 евро.

Поставеният под номер 1 в схемата при мъжете Джордж Лазаров победи на полуфиналите Васил Димитров (ТК Левски, София с 6:4, 6:2. В другата полуфинална среща номер 3 Михаил Иванов (ТК НСА) спечели срещу втория поставен Пламен Милушев (ТК НСА) със 7:6(2), 6:1.

При жените участващата с „уайлд кард" Джулия Терзийска (ТК Дема) надигра на полуфиналите водачката в схемата Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора) с 6:2, 6:4. Ралица Александрова (ТК Академия Йорданови, София) пък се наложи в много оспорван двубой над Еленора Тонева (ТК Барокко Спорт, София) със 7:6(2), 6:1.

Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Оейраш
Виктория Томова отпадна на четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Оейраш
Илиян Радулов и Янаки Милев са четвъртфиналисти на сингъл на тенис турнира в турския курорт Анталия Илиян Радулов и Янаки Милев са четвъртфиналисти на сингъл на тенис турнира в турския курорт Анталия
Чете се за: 01:35 мин.
Димитър Кузманов приключи участието си и на сингъл, и на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи Димитър Кузманов приключи участието си и на сингъл, и на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи
Чете се за: 01:05 мин.
Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Ню Делхи, Кузманов отпадна Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Ню Делхи, Кузманов отпадна
Чете се за: 01:00 мин.
Леонид Шейнгезихт се класира за четвъртфинали на двойки в Виейна Леонид Шейнгезихт се класира за четвъртфинали на двойки в Виейна
Чете се за: 00:50 мин.
Лиа Каратанчева с място на четвъртфинали на двойки в Мидланд Лиа Каратанчева с място на четвъртфинали на двойки в Мидланд
Чете се за: 00:37 мин.

Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Доживотна присъда за бившия президент на Южна Корея
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Белият дом пред избор: Война или дипломация с Иран
Чете се за: 03:47 мин.
Близък изток
Ирина Щонова встъпи в длъжност като служебен министър на...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
