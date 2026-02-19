Лазаров и Иванов при мъжете и Терзийска и Александрова при жените са финалите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис в зала в София

Джордж Лазаров (ТК Дема, София) срещу Михаил Иванов (ТК НСА, София) при мъжете и Джулия Терзийска (ТК Дема, София) срещу Ралица Александрова (ТК Академия Йорданови, София) при жените са финалите на Държавното лично първенство по тенис в зала в София.

Надпреварата от календара на Българската федерация по тенис се провежда на базата на ТК „Барокко Спорт" и е с награден фонд от 4000 евро.

Поставеният под номер 1 в схемата при мъжете Джордж Лазаров победи на полуфиналите Васил Димитров (ТК Левски, София с 6:4, 6:2. В другата полуфинална среща номер 3 Михаил Иванов (ТК НСА) спечели срещу втория поставен Пламен Милушев (ТК НСА) със 7:6(2), 6:1.

При жените участващата с „уайлд кард" Джулия Терзийска (ТК Дема) надигра на полуфиналите водачката в схемата Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора) с 6:2, 6:4. Ралица Александрова (ТК Академия Йорданови, София) пък се наложи в много оспорван двубой над Еленора Тонева (ТК Барокко Спорт, София) със 7:6(2), 6:1.