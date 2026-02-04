ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрант и Стеф Къри в един отбор за Мача на звездите на НБА

ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрант и Стеф Къри ще бъдат съотборници в предстоящия Мач на звездите на Националната баскетболна асоциация, който ще се проведе на 15 февруари в залата на Лос Анджелис Клипърс в Ингълууд, Калифорния. Тазгодишното издание ще бъде първото с нов формат, включващ три отбора – два американски и един, съставен от най-добрите играчи извън САЩ.

Тримата суперзвезди ще защитават цветовете на тима USA Stars, в който попадна и Кауай Ленард, за когото до последно имаше съмнения дали ще участва заради здравословни проблеми. Отборът ще бъде допълнен още от Донован Мичъл, Джейлън Браун, Джейлън Брънсън и Норман Пауъл.

В другия американски състав, този на USA Stripes, ще играе по-младо поколение водещи баскетболисти, сред които Антъни Едуардс, Кейд Кънингам и Девин Букър, както и няколко дебютанти в Мача на звездите.

Световният тим също е изпълнен с бляскави имена, начело с Никола Йокич, Лука Дончич, Шей Гилджъс-Алекзандър и Виктор Уембаняма. Поради контузия Янис Адетокунбо беше заменен от Карл-Антъни Таунс.

В новия формат всеки отбор ще изиграе по два 12-минутни мача срещу останалите два тима. Двата състава с най-добри показатели ще се класират за шампионския двубой, който ще определи победителя в Мача на звездите.