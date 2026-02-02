Рекордно 22-ро участие за Леброн Джеймс в Мача на звездите в НБА

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс обаче ще стартира от резервната скамейка.
Леброн Джеймс ще участва в Мача на звездите в НБА за рекорден 22-и път в своята кариера. Все пак суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ще започне от пейката демонстративното събитие за първи път от 2004 година насам.
Кевин Дюрант (Хюстън Рокетс) ще участва за 16-и път, но също ще бъде резерва, след като и двамата не бяха селектирани сред петимата титуляри от Западната конференция.
Междувременно Джамал Мъри от Денвър Нъгетс и Норман Пауъл от Маями Хийт ще бъдат сред шестима баскетболисти, които ще дебютират в двубоя.
Мачът на звездите ще се играе на 15 февруари в залата на Лос Анджелис Клипърс в Ингълууд, Калифорния, и ще включва нов формат с три отбора - два с играчи от САЩ и един със състезатели от останалия свят.
Съставите на трите тима ще бъдат обявени във вторник, като всеки от тях ще бъде с осем играчи.
Домакините от ЛА Клипърс няма да бъдат представени в мача, след като шесткратният участник във формата - Кауай Ленард, не беше избран сред участниците, въпреки силното си представяне този сезон със средно по 27,7 точки, 6,1 борби и 2,1 откраднати топки на двубой.
Титуляри от Източната конференция:
Янис Адетокумбо (Милуоки Бъкс)
Джейлън Браун (Бостън Селтикс)
Джейлън Брънсън (Ню Йорк Никс)
Кейд Кънингам (Детройт Пистънс)
Тайрийз Макси (Филаделфия 76ърс)
Резерви от Източната конференция:
Скоти Барнс (Торонто Раптърс)
Джейлън Дърън (Детройт Пистънс)*
Джейлън Джонсън (Атланта Хоукс)*
Донован Мичъл (Кливланд Кавалиърс)
Норман Пауъл (Маями Хийт)*
Паскал Сиакам (Индиана Пейсърс)
Карл-Антъни Таунс (Ню Йорк Никс)
Титуляри от Западната конференция:
Стеф Къри (Голдън Стейт Уориърс)
Лука Дончич (Лос Анджелис Лейкърс)
Шей Гилджъс-Алекзандър (Оклахома Сити Тъндър)
Никола Йокич (Денвър Нъгетс)
Виктор Уембаняма (Сан Антонио Спърс)
Резерви от Западната конференция:
Дени Авдия (Портланд Трейл Блейзърс)*
Девин Букър (Финикс Сънс)
Кевин Дюрант (Хюстън Рокетс)
Антъни Едуардс (Минесота Тимбъруулвс)
Чет Холмгрен (Оклахома Сити Тъндър)*
ЛеБрон Джеймс (Лос Анджелис Лейкърс)
Джамал Мъри (Денвър Нъгетс)*
*дебютант в Мача на звездите