ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Рекордно 22-ро участие за Леброн Джеймс в Мача на звездите в НБА

Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс обаче ще стартира от резервната скамейка.

рекордно участие леброн джеймс мача звездите нба
Снимка: БТА
Леброн Джеймс ще участва в Мача на звездите в НБА за рекорден 22-и път в своята кариера. Все пак суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ще започне от пейката демонстративното събитие за първи път от 2004 година насам.

Кевин Дюрант (Хюстън Рокетс) ще участва за 16-и път, но също ще бъде резерва, след като и двамата не бяха селектирани сред петимата титуляри от Западната конференция.

Междувременно Джамал Мъри от Денвър Нъгетс и Норман Пауъл от Маями Хийт ще бъдат сред шестима баскетболисти, които ще дебютират в двубоя.

Мачът на звездите ще се играе на 15 февруари в залата на Лос Анджелис Клипърс в Ингълууд, Калифорния, и ще включва нов формат с три отбора - два с играчи от САЩ и един със състезатели от останалия свят.

Съставите на трите тима ще бъдат обявени във вторник, като всеки от тях ще бъде с осем играчи.

Домакините от ЛА Клипърс няма да бъдат представени в мача, след като шесткратният участник във формата - Кауай Ленард, не беше избран сред участниците, въпреки силното си представяне този сезон със средно по 27,7 точки, 6,1 борби и 2,1 откраднати топки на двубой.

Титуляри от Източната конференция:
Янис Адетокумбо (Милуоки Бъкс)
Джейлън Браун (Бостън Селтикс)
Джейлън Брънсън (Ню Йорк Никс)
Кейд Кънингам (Детройт Пистънс)
Тайрийз Макси (Филаделфия 76ърс)

Резерви от Източната конференция:
Скоти Барнс (Торонто Раптърс)
Джейлън Дърън (Детройт Пистънс)*
Джейлън Джонсън (Атланта Хоукс)*
Донован Мичъл (Кливланд Кавалиърс)
Норман Пауъл (Маями Хийт)*
Паскал Сиакам (Индиана Пейсърс)
Карл-Антъни Таунс (Ню Йорк Никс)

Титуляри от Западната конференция:
Стеф Къри (Голдън Стейт Уориърс)
Лука Дончич (Лос Анджелис Лейкърс)
Шей Гилджъс-Алекзандър (Оклахома Сити Тъндър)
Никола Йокич (Денвър Нъгетс)
Виктор Уембаняма (Сан Антонио Спърс)

Резерви от Западната конференция:
Дени Авдия (Портланд Трейл Блейзърс)*
Девин Букър (Финикс Сънс)
Кевин Дюрант (Хюстън Рокетс)
Антъни Едуардс (Минесота Тимбъруулвс)
Чет Холмгрен (Оклахома Сити Тъндър)*
ЛеБрон Джеймс (Лос Анджелис Лейкърс)
Джамал Мъри (Денвър Нъгетс)*

*дебютант в Мача на звездите

#Мач на звездите в НБА 2026 # Леброн Джеймс # Лос Анджелис Лейкърс

