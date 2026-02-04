БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дарко Раякович ще води Отбора на света в Мача на звездите на НБА

Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Старши треньорът на Торонто Раптърс получи доверието за новия формат на демонстративния спектакъл на 15 февруари в Ингълууд

Дарко Раякович ще води Отбора на света в Мача на звездите на НБА
Снимка: БТА
Старши треньорът на Торонто Раптърс Дарко Раякович беше назначен за наставник на Отбора на света за тазгодишния Мач на звездите на Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщи агенция Reuters. 46-годишният сръбски специалист прави третия си сезон начело на канадския тим, който с баланс 30 победи и 21 загуби заема четвърто място в Източната конференция.

Юбилейният 75-и Мач на звездите ще се проведе на 15 февруари в Ингълууд, Калифорния, с изцяло нов формат. В надпреварата ще участват два отбора, съставени от американски играчи, и Отбор на света, включващ международни баскетболисти. Тимовете ще играят турнир "всеки срещу всеки“ в срещи с продължителност от 12 минути, като двата най-добри отбора ще спорят за трофея. Всеки състав ще бъде от осем състезатели.

За треньори на отборите на американските играчи вече бяха определени Джей Би Бикърстаф (Детройт Пистънс) и Мич Джонсън (Сан Антонио Спърс). Раякович има богат опит зад океана като бивш помощник-треньор в Оклахома Сити Тъндър, Финикс Сънс и Мемфис Гризлис, както и като старши треньор в Лигата за развитие на НБА, Испания и Сърбия. Той е бил и част от щаба на националния отбор на Сърбия на световното първенство през 2019 година.

