Дарко Раякович ще води Отбора на света в Мача на звездите на НБА

Старши треньорът на Торонто Раптърс Дарко Раякович беше назначен за наставник на Отбора на света за тазгодишния Мач на звездите на Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщи агенция Reuters. 46-годишният сръбски специалист прави третия си сезон начело на канадския тим, който с баланс 30 победи и 21 загуби заема четвърто място в Източната конференция.

Юбилейният 75-и Мач на звездите ще се проведе на 15 февруари в Ингълууд, Калифорния, с изцяло нов формат. В надпреварата ще участват два отбора, съставени от американски играчи, и Отбор на света, включващ международни баскетболисти. Тимовете ще играят турнир "всеки срещу всеки“ в срещи с продължителност от 12 минути, като двата най-добри отбора ще спорят за трофея. Всеки състав ще бъде от осем състезатели.

За треньори на отборите на американските играчи вече бяха определени Джей Би Бикърстаф (Детройт Пистънс) и Мич Джонсън (Сан Антонио Спърс). Раякович има богат опит зад океана като бивш помощник-треньор в Оклахома Сити Тъндър, Финикс Сънс и Мемфис Гризлис, както и като старши треньор в Лигата за развитие на НБА, Испания и Сърбия. Той е бил и част от щаба на националния отбор на Сърбия на световното първенство през 2019 година.