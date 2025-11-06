БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Леброн Джеймс може да изиграе първия си мач за сезона на 19 ноември

от БНТ

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт


Звездата на Лос Анджелис Лейкърс се цели в завръщане на паркета срещу Юта Джаз.

ЛеБрон Джеймс отбеляза 38-ия си рожден ден, реализирайки рекордните си за сезона 47 точки, 10 борби и 9 асистенции при победата на Лос Анджелис Лейкърс като гост на Атланта със 130:121 в среща от НБА.
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Баскетболната звезда Леброн Джеймс продължава възстановяването си и ще пропусне предстоящите мачове на Лос Анджелис Лейкърс срещу Атланта Хоукс, Шарлът Хорнетс, Оклахома Сити Тъндър, Ню Орлиънс Пеликанс и Милуоки Бъкс, като евентуално може да се завърне в игра на 19 ноември за двубоя срещу Юта Джаз.

Той продължава да тренира индивидуално, докато се възстановява от ишиас, засягащ долната част на гърба и дясната му страна. Следващата стъпка от постепенно завръщане към тренировъчен режим на Джеймс ще бъде участието му в занимания 5 на 5, съобщава ESPN.

В негово отсъствие Лос Анджелис Лейкърс започна сезона със седем победи и две загуби.

Леброн Джеймс, който ще навърши 41 години през декември, е получил първия си подобен проблем по време на тренировка в края на юли и началото на август. През миналия сезон баскетболистът записа средно по 24.4 точки, 7.8 борби и 8.2 асистенции в 70 мача.

