Леброн Джеймс може да изиграе първия си мач за сезона на 19 ноември

Баскетболната звезда Леброн Джеймс продължава възстановяването си и ще пропусне предстоящите мачове на Лос Анджелис Лейкърс срещу Атланта Хоукс, Шарлът Хорнетс, Оклахома Сити Тъндър, Ню Орлиънс Пеликанс и Милуоки Бъкс, като евентуално може да се завърне в игра на 19 ноември за двубоя срещу Юта Джаз.

Той продължава да тренира индивидуално, докато се възстановява от ишиас, засягащ долната част на гърба и дясната му страна. Следващата стъпка от постепенно завръщане към тренировъчен режим на Джеймс ще бъде участието му в занимания 5 на 5, съобщава ESPN.

В негово отсъствие Лос Анджелис Лейкърс започна сезона със седем победи и две загуби.

Леброн Джеймс, който ще навърши 41 години през декември, е получил първия си подобен проблем по време на тренировка в края на юли и началото на август. През миналия сезон баскетболистът записа средно по 24.4 точки, 7.8 борби и 8.2 асистенции в 70 мача.