За първи път: Леброн Джеймс пропуска началото на сезон в НБА

Леброн Джеймс ще бъде извън игра до четири седмици и ще пропусне старта на новия сезон в НБА, съобщиха от клуба му Лос Анджелис Лейкърс. Причината е възпаление на седалищния нерв (ишиас).

40-годишният Джеймс подписа нов договор с Лейкърс през юни и се очаква да стане първият баскетболист, играл в 23 различни сезона в НБА.

Звездата не участва в предсезонната подготовка и пропусна контролите срещу Голдън Стейт Уориърс и Финикс Сънс именно заради това нервно възпаление в областта на седалището. Очаква се Джеймс да пропусне всички мачове на Лейкърс през октомври.

Това ще бъде първият път в дългогодишната му кариера, в който Джеймс пропуска началото на сезон в НБА.

С 1,562 участия в редовния сезон до момента, Джеймс е само на 50 мача от абсолютния рекорд на Робърт Париш (Бостън Селтикс) за най-много мачове в историята на Лигата.

През миналия сезон Джеймс изигра 70 от общо 82 мача за Лейкърс, а година по-рано участва в 71. Средните му показатели за сезон 2024/25 бяха: 24.4 точки, 8.2 асистенции, 7.8 борби.

Лейкърс се класираха за плейофите, но отпаднаха още в първия кръг след загуба с 1:4 от Минесота Тимбъруулвс.