БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

За първи път: Леброн Джеймс пропуска началото на сезон в НБА

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Легендарният баскетболист има възпаление на седалищния нерв.

Стеф Къри, ЛеБрон Джеймс
Снимка: БТА
Слушай новината

Леброн Джеймс ще бъде извън игра до четири седмици и ще пропусне старта на новия сезон в НБА, съобщиха от клуба му Лос Анджелис Лейкърс. Причината е възпаление на седалищния нерв (ишиас).

40-годишният Джеймс подписа нов договор с Лейкърс през юни и се очаква да стане първият баскетболист, играл в 23 различни сезона в НБА.

Звездата не участва в предсезонната подготовка и пропусна контролите срещу Голдън Стейт Уориърс и Финикс Сънс именно заради това нервно възпаление в областта на седалището. Очаква се Джеймс да пропусне всички мачове на Лейкърс през октомври.

Това ще бъде първият път в дългогодишната му кариера, в който Джеймс пропуска началото на сезон в НБА.

С 1,562 участия в редовния сезон до момента, Джеймс е само на 50 мача от абсолютния рекорд на Робърт Париш (Бостън Селтикс) за най-много мачове в историята на Лигата.

През миналия сезон Джеймс изигра 70 от общо 82 мача за Лейкърс, а година по-рано участва в 71. Средните му показатели за сезон 2024/25 бяха: 24.4 точки, 8.2 асистенции, 7.8 борби.

Лейкърс се класираха за плейофите, но отпаднаха още в първия кръг след загуба с 1:4 от Минесота Тимбъруулвс.

Свързани статии:

ЛеБрон отново залъга феновете си за своето бъдеще
ЛеБрон отново залъга феновете си за своето бъдеще
"Решението на всички решения" се оказа част от рекламна компания.
Чете се за: 00:50 мин.
ЛеБрон Джеймс: Подготвям се за края на кариерата ми
ЛеБрон Джеймс: Подготвям се за края на кариерата ми
Баскетболистът увери, че в него има още мачове, преди да се оттегли...
Чете се за: 01:00 мин.
#НБА 2025/2026 # Леброн Джеймс # Лос Анджелис Лейкърс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
1
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
2
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
3
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените
4
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
5
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: НБА

ЛеБрон отново залъга феновете си за своето бъдеще
ЛеБрон отново залъга феновете си за своето бъдеще
Леброн Джеймс ще обяви "решението на всички решения" Леброн Джеймс ще обяви "решението на всички решения"
Чете се за: 00:57 мин.
Финикс се справи с Лейкърс в отсъствието на Джеймс и Дончич Финикс се справи с Лейкърс в отсъствието на Джеймс и Дончич
Чете се за: 00:30 мин.
Хюстън Рокетс загуби титулярния си плеймейкър за предстоящия сезон Хюстън Рокетс загуби титулярния си плеймейкър за предстоящия сезон
Чете се за: 01:05 мин.
ЛеБрон Джеймс: Подготвям се за края на кариерата ми ЛеБрон Джеймс: Подготвям се за края на кариерата ми
Чете се за: 01:00 мин.
Голям скандал се заформя с едно от лицата на НБА Голям скандал се заформя с едно от лицата на НБА
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Армията на Израел се изтегля от Газа, кабинетът на Нетаняху одобри мирния план Армията на Израел се изтегля от Газа, кабинетът на Нетаняху одобри мирния план
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Росен Желязков: Държавата е готова да помогне на София за кризата с боклука Росен Желязков: Държавата е готова да помогне на София за кризата с боклука
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Дори след сагата с камионите на Роби Уилямс: Нито един служител на...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Пуснаха в експлоатация три нови локомотива за нуждите на БДЖ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ