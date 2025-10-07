БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЛеБрон отново залъга феновете си за своето бъдеще

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

"Решението на всички решения" се оказа част от рекламна компания.

Лос Анджелис Лейкърс Леброн Джеймс
Снимка: БТА
Слушай новината

След като всички фенове на ЛеБрон Джеймс бяха притаили дъх след анонса на американеца, че ще направи "решението на всички решения", като се прогнозираха, че легендата ще обяви края на кариерата си, се оказа, че това е част от рекламната кампания на известна марка за коняк.

Той възбуди страстите с повторение на съобщението от лятото на 2010 с "решението", когато напусна сензационно отбора на Кливланд Кавалиърс.

Така феновете на баскетбола могат да продължат да гледат 40-годишния Джеймс с фланелката на Лос Анджелис Лейкърс. В крайна сметка баскетболистът обяви, че ще използва таланта си в полза на световно известната марка коняк "Хенеси".

Свързани статии:

Леброн Джеймс ще обяви "решението на всички решения"
Леброн Джеймс ще обяви "решението на всички решения"
По-късно днес баскетболистът ще оповести важна новина.
Чете се за: 00:57 мин.
# Леброн Джеймс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кога ще пуснат парното в София?
1
Кога ще пуснат парното в София?
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
2
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите три дни
3
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите...
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
4
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
5
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
6
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: НБА

Леброн Джеймс ще обяви "решението на всички решения"
Леброн Джеймс ще обяви "решението на всички решения"
Финикс се справи с Лейкърс в отсъствието на Джеймс и Дончич Финикс се справи с Лейкърс в отсъствието на Джеймс и Дончич
Чете се за: 00:30 мин.
Хюстън Рокетс загуби титулярния си плеймейкър за предстоящия сезон Хюстън Рокетс загуби титулярния си плеймейкър за предстоящия сезон
Чете се за: 01:05 мин.
ЛеБрон Джеймс: Подготвям се за края на кариерата ми ЛеБрон Джеймс: Подготвям се за края на кариерата ми
Чете се за: 01:00 мин.
Голям скандал се заформя с едно от лицата на НБА Голям скандал се заформя с едно от лицата на НБА
Чете се за: 01:50 мин.
НБА одобри рекордна сделка на една от легендарните организации НБА одобри рекордна сделка на една от легендарните организации
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Препълнени контейнери и задушлива миризма в "Люлин" и "Красно село"
Препълнени контейнери и задушлива миризма в "Люлин" и...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Заради авариен ремонт: Без топла вода и в "Дружба" 1 Заради авариен ремонт: Без топла вода и в "Дружба" 1
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"Лека-полека в тъмното: Кога със свещица, кога с фенерче": Пети ден без ток в Брезнишко "Лека-полека в тъмното: Кога със свещица, кога с фенерче": Пети ден без ток в Брезнишко
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Управляващите в търсене на нов данъчен модел
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ