Леброн Джеймс ще обяви "решението на всички решения"

Баскетболистът на Лос Анджелис Лейкърс Леброн Джеймс е взел важно решение, което ще съобщи по-късно днес.

"Решението на всички решения", гласи негова публикация в социалните мрежи, която ще бъде съобщена в 19:00 часа българско време.

През 2010 г. американският баскетболист съобщи, че се присъединява към отбора на Маями Хийт в емблематично телевизионно интервю за ESPN, озаглавено "The Decision" (Решението).

Най-възрастният активен играч в Националната баскетболна асоциация е четирикратен шампион в лигата (две титли с Маями Хийт и по една с Кливланд Кавалиърс и Лос Анджелис Лейкърс) и най-резултатният баскетболист в шампионата.

През изминалия месец той съобщи, че мисли и се подготвя за края на състезателната си кариера.