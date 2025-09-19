ЛеБрон Джеймс: Подготвям се за края на кариерата ми

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Баскетболистът увери, че в него има още мачове, преди да се оттегли от спорта.

ЛеБрон Джеймс отбеляза 38-ия си рожден ден, реализирайки рекордните си за сезона 47 точки, 10 борби и 9 асистенции при победата на Лос Анджелис Лейкърс като гост на Атланта със 130:121 в среща от НБА.
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Баскетболната суперзвезда ЛеБрон Джеймс продължава да се колебае да прогнозира точен план за края на професионалната си състезателна кариера.

"Няма да играя още 23 години, това е сигурно. И няма да играя още 10. Определено се подготвям за края на кариерата ми, но все още не съм стигнал дотам", заяви 40-годишният Джемис при участие в подкаста "360 With Speedy".

Подготвяйки се за 23-тия си сезон в Националната баскетболна асициация, откакто беше избран с първия избор в драфта през 2003 година, сезон 2025/2026 ще бъде осмият му с Лос Анджелис Лейкърс, след 11 години с Кливланд Кавалиърс и четири с Маями Хийт.

През миналия сезон ЛеБрон Джеймс записа средно 24.5 точки, 8.0 асистенции, 7.9 борби и 1.1 откраднати топки.

