ЛеБрон Джеймс: Подготвям се за края на кариерата ми

Баскетболистът увери, че в него има още мачове, преди да се оттегли от спорта.
Баскетболната суперзвезда ЛеБрон Джеймс продължава да се колебае да прогнозира точен план за края на професионалната си състезателна кариера.
"Няма да играя още 23 години, това е сигурно. И няма да играя още 10. Определено се подготвям за края на кариерата ми, но все още не съм стигнал дотам", заяви 40-годишният Джемис при участие в подкаста "360 With Speedy".
Подготвяйки се за 23-тия си сезон в Националната баскетболна асициация, откакто беше избран с първия избор в драфта през 2003 година, сезон 2025/2026 ще бъде осмият му с Лос Анджелис Лейкърс, след 11 години с Кливланд Кавалиърс и четири с Маями Хийт.
През миналия сезон ЛеБрон Джеймс записа средно 24.5 точки, 8.0 асистенции, 7.9 борби и 1.1 откраднати топки.