ЛеБрон Джеймс напуска Лос Анджелис Лейкърс и ще продължи кариерата си в нов отбор

Една от най-големите новини на летния трансферен пазар в НБА вече е факт. ЛеБрон Джеймс официално се разделя с Лос Анджелис Лейкърс и ще продължи кариерата си в друг клуб, където ще запише рекорден 24-и сезон в най-силното баскетболно първенство в света.

No, THANK YOU! Truly a honor to wear the while trying to continuing the greatness & legacies that came before me! Hope I made a few proud during my stint. https://t.co/RmQ6uvvgv0 — LeBron James (@KingJames) June 30, 2026

От Лейкърс потвърдиха раздялата с официално изявление, в което благодариха на 41-годишния баскетболист за осемте сезона с екипа на тима.

"ЛеБрон Джеймс е един от най-великите спортисти в историята. Винаги ще бъдем благодарни за осемте му години в Лейкърс, за шампионската титла през 2020 година при изключително трудни обстоятелства и за всички рекорди, които постави с екипа на клуба. Пожелаваме му всичко най-добро както на терена, така и извън него. Той завинаги ще остане част от семейството на Лейкърс“, заяви Джийни Бъс.

ЛеБрон отговори с кратко, но емоционално послание в социалните мрежи.

"Не, аз трябва да благодаря! Истинска чест беше да нося лилаво-златния екип и да се опитам да продължа величието и наследството на всички, които бяха преди мен. Надявам се, че съм накарал поне няколко души да се гордеят с мен“, написа той.

Според ESPN решението на Джеймс вече е било съобщено на клубовете от неговия агент Рич Пол. От началото на периода за свободни агенти той има право да води официални преговори с нови отбори, а подписването на договор ще бъде възможно след 6 юли.

Сред спряганите кандидати за подписа му е Голдън Стейт Уориърс. В последните дни дългогодишният лидер на тима Дреймънд Грийн се отказа от опцията по договора си, за да даде по-голяма финансова гъвкавост на клуба. Джеймс поддържа отлични отношения със Стеф Къри, Грийн и старши треньора Стив Кър, което допълнително засилва спекулациите.

ЛеБрон прекара осем сезона в Лос Анджелис – най-дългия период в кариерата си с един отбор. Именно с Лейкърс той спечели шампионската титла през 2020 година и се превърна в реализатор №1 в историята на НБА.

Преди това четирикратният шампион игра седем сезона в Кливланд Кавалиърс, четири в Маями Хийт и още четири при завръщането си в Кливланд.

През изминалата кампания Джеймс записа средно по 20,9 точки, 6,1 борби и 7,2 асистенции на мач, а за цялата си кариера има средни показатели от 26,8 точки, 7,5 борби и 7,4 асистенции в повече от 1600 срещи. Освен това той остава най-възрастният действащ играч в НБА и първият баскетболист в историята, който е играл заедно със своя син в лигата.