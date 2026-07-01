БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ЛеБрон Джеймс напуска Лос Анджелис Лейкърс и ще продължи кариерата си в нов отбор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
Запази

Легендата на НБА ще играе рекорден 24-и сезон в лигата, а свободният агент вече може да преговаря с потенциални нови работодатели

леброн джеймс напуска лос анджелис лейкърс продължи кариерата нов отбор
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Една от най-големите новини на летния трансферен пазар в НБА вече е факт. ЛеБрон Джеймс официално се разделя с Лос Анджелис Лейкърс и ще продължи кариерата си в друг клуб, където ще запише рекорден 24-и сезон в най-силното баскетболно първенство в света.

От Лейкърс потвърдиха раздялата с официално изявление, в което благодариха на 41-годишния баскетболист за осемте сезона с екипа на тима.

"ЛеБрон Джеймс е един от най-великите спортисти в историята. Винаги ще бъдем благодарни за осемте му години в Лейкърс, за шампионската титла през 2020 година при изключително трудни обстоятелства и за всички рекорди, които постави с екипа на клуба. Пожелаваме му всичко най-добро както на терена, така и извън него. Той завинаги ще остане част от семейството на Лейкърс“, заяви Джийни Бъс.

ЛеБрон отговори с кратко, но емоционално послание в социалните мрежи.

"Не, аз трябва да благодаря! Истинска чест беше да нося лилаво-златния екип и да се опитам да продължа величието и наследството на всички, които бяха преди мен. Надявам се, че съм накарал поне няколко души да се гордеят с мен“, написа той.

Според ESPN решението на Джеймс вече е било съобщено на клубовете от неговия агент Рич Пол. От началото на периода за свободни агенти той има право да води официални преговори с нови отбори, а подписването на договор ще бъде възможно след 6 юли.

Сред спряганите кандидати за подписа му е Голдън Стейт Уориърс. В последните дни дългогодишният лидер на тима Дреймънд Грийн се отказа от опцията по договора си, за да даде по-голяма финансова гъвкавост на клуба. Джеймс поддържа отлични отношения със Стеф Къри, Грийн и старши треньора Стив Кър, което допълнително засилва спекулациите.

ЛеБрон прекара осем сезона в Лос Анджелис – най-дългия период в кариерата си с един отбор. Именно с Лейкърс той спечели шампионската титла през 2020 година и се превърна в реализатор №1 в историята на НБА.

Преди това четирикратният шампион игра седем сезона в Кливланд Кавалиърс, четири в Маями Хийт и още четири при завръщането си в Кливланд.

През изминалата кампания Джеймс записа средно по 20,9 точки, 6,1 борби и 7,2 асистенции на мач, а за цялата си кариера има средни показатели от 26,8 точки, 7,5 борби и 7,4 асистенции в повече от 1600 срещи. Освен това той остава най-възрастният действащ играч в НБА и първият баскетболист в историята, който е играл заедно със своя син в лигата.

# Лос Анджелис Лейкърс #Леброн Джеймс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
2
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
3
По-скъпи ток, парно и топла вода от днес
Дъжд и понижение на температурите в сряда
4
Дъжд и понижение на температурите в сряда
Почина един от пострадалите при тежката катастрофа на пътя Бургас - Малко Търново
5
Почина един от пострадалите при тежката катастрофа на пътя Бургас -...
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ "Хемус" до Велико Търново
6
АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
4
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
5
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
6
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...

Още от: НБА

Маркъс Смарт преминава в Хюстън и отново ще работи с Име Удока
Маркъс Смарт преминава в Хюстън и отново ще работи с Име Удока
Четирима свободни агенти в НБА смениха отборите си в първия ден на трансферния пазар Четирима свободни агенти в НБА смениха отборите си в първия ден на трансферния пазар
Чете се за: 02:42 мин.
Кауай Ленард обратно в Торонто Кауай Ленард обратно в Торонто
Чете се за: 01:35 мин.
Атланта освободи Джонатан Куминга, крилото излиза на пазара като свободен агент Атланта освободи Джонатан Куминга, крилото излиза на пазара като свободен агент
Чете се за: 02:05 мин.
Портланд привлече Джа Морант в мащабна сделка с Мемфис Портланд привлече Джа Морант в мащабна сделка с Мемфис
Чете се за: 02:07 мин.
Хосе Алварадо ще остане в състава на шампиона Ню Йорк Никс и през следващия сезон Хосе Алварадо ще остане в състава на шампиона Ню Йорк Никс и през следващия сезон
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София
Няма данни за замърсяване на въздуха заради големия пожар в София
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна Проверяват версията за отвличане по случая с изчезналото дете във Варна
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Лятна буря в София: Получени са 100 сигнала за паднали дървета и наводнени участъци (СНИМКИ) Лятна буря в София: Получени са 100 сигнала за паднали дървета и наводнени участъци (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Парите на държавата: Бюджет 2026 беше приет от кабинета и влиза в НС Парите на държавата: Бюджет 2026 беше приет от кабинета и влиза в НС
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Батерии или флакони вероятно са предизвикали пожара в инсталацията...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
ГДБОП разкри нелегална фабрика за цигари в бивш завод в Мизия (СНИМКИ)
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Ескортираният самолет: Фалшив сигнал задейства най-строгата...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
С послание за мир: Двама души се качиха на върха на Емпайър Стейт...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ