Ледена пързалка в индустриален стил отвори врати в Берлин

В старо индустриално хале в Берлин е открит сезонният атракцион за зимни забавления — ледена пързалка с необичаен дизайн и атмосфера. Пространството е ефектно осветено, а около него са разположени 600 коледни дръвчета, обърнати наопаки, за да подчертаят магията на мястото.

Пързалката ще работи до 15 февруари, което я прави едно от по-дълготрайните зимни събития в града. Посетителите могат да очакват съчетание от уличен стил, урбан атмосфера и зимна романтика — всичко това в контраст с индустриалния фон на бившата фабрика.