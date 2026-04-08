БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Іран і САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Легендарен бранител идва в София с трофеите на Лига Европа и Лигата на конференциите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Неманя Видич ще бъде сред специалните гости на футболното събитие на 22 април в столицата

Снимка: БТА
Слушай новината

Легендата на европейския футбол Неманя Видич ще бъде в центъра на вниманието при предстоящото футболно събитие в София, което ще събере на едно място и трофеите на УЕФА Лига Европа и УЕФА Лига на конференциите.

Проявата ще се проведе на 22 април пред Зала 6 на НДК, като ще даде възможност на феновете да се срещнат лично със сръбския бранител, оставил ярка следа с екипа на Манчестър Юнайтед и в европейските клубни турнири.

Посетителите ще могат да се снимат с Видич, както и с двата престижни трофея, които са сред символите на успеха в континенталния футбол. Очакват се още различни активности и игри за привържениците.

Събитието ще бъде със свободен достъп след предварителна регистрация, която стартира на 14 април, а зоната ще бъде отворена между 13:00 и 20:00 часа.

Освен срещата с една от най-големите фигури в модерната футболна история, феновете ще имат възможност да се докоснат до атмосферата на европейските клубни турнири, които всяка година предлагат едни от най-зрелищните сблъсъци на континента.

Свързани статии:

Джанлуиджи Буфон ще гостува в България
Джанлуиджи Буфон ще гостува в България
Италианецът ще представи трофеите от Лига Европа и Лигата на...
Чете се за: 00:55 мин.
#Неманя Видич

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
1
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се...
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
2
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
3
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
4
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
5
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично...
Български принос за мисиите до Луната
6
Български принос за мисиите до Луната

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
3
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
4
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
5
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
6
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...

Още от: Лига Европа

Гасперини след отпадането на Рома: Видяхме и най-доброто, и най-лошото от себе си
Гасперини след отпадането на Рома: Видяхме и най-доброто, и най-лошото от себе си
Винченцо Италиано след епичния успех над Рома: Направихме нещо специално Винченцо Италиано след епичния успех над Рома: Направихме нещо специално
Чете се за: 01:55 мин.
Болоня елиминира Рома след голов трилър и продължения в Рим Болоня елиминира Рома след голов трилър и продължения в Рим
Чете се за: 01:05 мин.
Нов успех над Лил класира Астън Вила на четвъртфиалите в Лига Европа Нов успех над Лил класира Астън Вила на четвъртфиалите в Лига Европа
Чете се за: 01:15 мин.
Нотингам Форест се класира за четвъртфиналите в Лига Европа след дузпи Нотингам Форест се класира за четвъртфиналите в Лига Европа след дузпи
Чете се за: 02:05 мин.
Селта Виго отстрани лидера в основната фаза на Лига Европа Олимпик Лион Селта Виго отстрани лидера в основната фаза на Лига Европа Олимпик Лион
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота
Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Остров "Св. св. Кирик и Юлита" вече ще бъде управляван от Министерството на културата Остров "Св. св. Кирик и Юлита" вече ще бъде управляван от Министерството на културата
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Финансовият министър: Очаквам спад на цените по бензиностанциите в обозримо бъдеще Финансовият министър: Очаквам спад на цените по бензиностанциите в обозримо бъдеще
Чете се за: 02:12 мин.
Политика
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Акция на ИАРА: Намериха над 300 кг риба в бракониерски мрежи в...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
"Пътна полиция" с допълнителни мерки около великденски...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Правителството одобри Споразумението за партньорство между ЕС и...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ