Легендарен бранител идва в София с трофеите на Лига Европа и Лигата на конференциите

Легендата на европейския футбол Неманя Видич ще бъде в центъра на вниманието при предстоящото футболно събитие в София, което ще събере на едно място и трофеите на УЕФА Лига Европа и УЕФА Лига на конференциите.

Проявата ще се проведе на 22 април пред Зала 6 на НДК, като ще даде възможност на феновете да се срещнат лично със сръбския бранител, оставил ярка следа с екипа на Манчестър Юнайтед и в европейските клубни турнири.

Посетителите ще могат да се снимат с Видич, както и с двата престижни трофея, които са сред символите на успеха в континенталния футбол. Очакват се още различни активности и игри за привържениците.

Събитието ще бъде със свободен достъп след предварителна регистрация, която стартира на 14 април, а зоната ще бъде отворена между 13:00 и 20:00 часа.

Освен срещата с една от най-големите фигури в модерната футболна история, феновете ще имат възможност да се докоснат до атмосферата на европейските клубни турнири, които всяка година предлагат едни от най-зрелищните сблъсъци на континента.