БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:02 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Легендарни реликви на Oasis, Ленън и Джаксън излизат на търг в Лондон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Деца
Запази

Китарата, счупена при разпада на Oasis, очилата на Ленън и шапката на Майкъл Джексън ще се борят за вниманието на фенове и колекционери по целия свят

китари ноел галахър oasis търг лондон снимки
Слушай новината

В Лондон тази седмица започва търг, който ще накара феновете на музиката да затаят дъх – под чука отиват предмети на някои от най-легендарните имена в историята.

Сред тях има над 150 вещи на Oasis, включително червената китара Gibson на Ноел Галахър – същата, която брат му Лиъм счупи след прочутия им скандал през 2009 г., когато групата се разпадна на върха на славата си.

Продават се и други реликви – акустичната китара, на която Ноел е записал “Wonderwall”, както и ръчно написани текстове на всички песни от седемте албума на Oasis.

Сред останалите съкровища са очила на Джон Ленън, бялата шапка на Майкъл Джексън от клипа на “Smooth Criminal” и ръкописни текстове на Джими Хендрикс. Истински празник за колекционери и музикални маниаци.

Последвайте ни

ТОП 24

Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
1
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
2
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
3
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой...
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
4
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще...
Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на столичното летище
5
Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и...
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
6
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: По света

Нови униформи за Швейцарската гвардия във Ватикана
Нови униформи за Швейцарската гвардия във Ватикана
Гробницата на Тутанкамон в опасност Гробницата на Тутанкамон в опасност
Чете се за: 00:37 мин.
Фестивал на миграцията на добитъка в Мадрид Фестивал на миграцията на добитъка в Мадрид
Чете се за: 00:47 мин.
Новините 21.10.2025 г. Новините 21.10.2025 г.
Чете се за: 04:07 мин.
Никола Саркози влезе в затвора – първият френски президент зад решетките от Втората световна война насам Никола Саркози влезе в затвора – първият френски президент зад решетките от Втората световна война насам
Чете се за: 01:05 мин.
Жива ролева игра на остров Борнхолм Жива ролева игра на остров Борнхолм
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Тройното убийство в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство Тройното убийство в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: Заседание на Народното събрание НА ЖИВО: Заседание на Народното събрание
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
ПП-ДБ: Завладяната държава не се "преформатира" -...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
България и върховенството на закона - на фокус в Страсбург
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Китари на Ноел Галахър от Oasis на търг в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ