Легендарни реликви на Oasis, Ленън и Джаксън излизат на търг в Лондон

В Лондон тази седмица започва търг, който ще накара феновете на музиката да затаят дъх – под чука отиват предмети на някои от най-легендарните имена в историята.

Сред тях има над 150 вещи на Oasis, включително червената китара Gibson на Ноел Галахър – същата, която брат му Лиъм счупи след прочутия им скандал през 2009 г., когато групата се разпадна на върха на славата си.

Продават се и други реликви – акустичната китара, на която Ноел е записал “Wonderwall”, както и ръчно написани текстове на всички песни от седемте албума на Oasis.

Сред останалите съкровища са очила на Джон Ленън, бялата шапка на Майкъл Джексън от клипа на “Smooth Criminal” и ръкописни текстове на Джими Хендрикс. Истински празник за колекционери и музикални маниаци.