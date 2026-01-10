Легендата Линдзи Вон спечели спускането при жените в Цауханзее

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На 41 години Линдзи Вон продължава да пренаписва историята на алпийските ски. В събота американката регистрира втората си победа за сезона в Световната купа, след като триумфира в спускането в Цаухензее, Австрия.

Вон, която в средата на декември стана най-възрастната победителка в старт от Световната купа в Санкт Мориц, сега подобри собственото си постижение. На пистата Келберлох тя постигна време от 1:06.24 минути, с което регистрира 84-тата си победа за Световната купа и вече е само на две зад шведската легенда Ингемар Стенмарк, който е втори във вечната класация по първи места при мъжете и жените.

Втора след Вон се класира Кайса Викхоф Лий. Норвежката завърши на 0.37 секунди след американката. За нея това е девети подиум в кариерата и първи от супергигантския слалом в Гармиш-Партенкирхен в края на януари миналата година.

Подиума беше допълнен от американката Жаклин Уайлс, която остана на 0.48 секунди зад сънародничката си Вон. Уайлс прекъсна още по-дълга серия без подиум и от тази на Викхоф Лий, като за последно тя бе сред първите три в спускането в Кортина д'Ампецо през януари 2024 година.

В общото подреждане за Световната купа начело е американката Микаела Шифрин с 823 точки, пред швейцарката Камий Раст със 703. Трета с 489 точки е новозеландката Алис Робинсън.

В неделя в Цаухензее трябва да се проведе и супергигантски слалом при жените.


