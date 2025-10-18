Лейла Фернандес срещу тийнейджърка на финала в Осака

Четвъртата поставена Лейла Фернандес се класира за финала на турнира на твърди кортове в Осака, който е от категория WTA 250. Фернандес записа труден успех в три сета над румънката Сорана Кърстя, в отделните части 6:1, 2:6, 6:4.

На финала ще играе срещу 18-годишната квалификантка Тереза Валентова, която победи с 6:7 (3), 6:4, 6:3 Жаклен Кристиан.

Фернандес, вицешампионка от откритото първенство на САЩ през 2021, ще играе за осми път на финал в кариерата си. През тази година тя достигна до топ 4 само на WTA 500 турнира във Вашингтон, където надигра Анна Калинская и заслужи четвърта титла в кариерата си.