Лекция на Георги Герганов изстреля Ботев 2012 до ключова победа срещу Левски

Ботев 2012 продължава да мечтае да финишира на петото място преди плейофите в НБЛ. Момчетата на Мирослав Ралчев се наложиха над Левски с 90:71 в мач от 32-ия кръг. Срещата в "Арена Ботевград" предложи немалко достойнства от гледна точка на интригата, но в хода на второто дебютантът в елита показа силата си и се върна на правия път, нанасяйки трето последователно поражение за баскетболистите на Александър Папазов. Ключова роля за успеха на отбора от Враца изигра Георги Герганов, който за втори път през сезона изригна с 34-точкова лекция.

За врачанския отбор двубоят не доигра Михаил Калинов, тъй като натрупа 5 лични нарушения, докато за столичния тим същата съдба сполетя Максим Бочев, а в игра се завърна Златин Георгиев.

Новакът в шампионата отново се настани именно на петото място във временното класиране с 16 победи и 13 загуби, а "сините" остават на десетата позиция с 4 успеха и 25 поражения. На 25 април (събота) Ботев ще сложи край на редовния сезон с мач срещу Балкан в Ботевград. От своя страна Лвски ще завърши с гостуване на Академик Бултекс 99.

Бързото темпо и размяната на серии се превърнаха във водещи фактори още в началните минути. Последва силно включване от пейката на Кортни Алекзандър, който почти собственоръчно наруши статуквото и двуцифреният аванс. Гостите поразчупиха каръка зад дъгата и надигнаха глава, но новакът в шампионата се откъсна с 6 точки в края на дебютната част.

Бързата игра, съчетана със соловите изпълнения на Георги Герганов и Михаил Калинов, остави водачеството в ръцете на отбора от Враца и в хода на втория период. Марио Боянов, Момчил Кадиев и Златин бяха катализаторите за пълния обрат на „сините“, но Герганов отговори на предизвикателството, фиксирайки 43:43 на голямата почивка.

Бавното темпо не бе пръв приятел и на двата тима при подновяването на играта, когато главните действащи лица продължиха да показват какво могат. Герганов постепенно включи на друг режим и до голяма степен неговите усилия дадоха тон на домакините за актив от 10 точки след 30 минути игра.

Във финалната десетка новакът в шампионата бе на гребена на вълната и на старта на финалната десетка, тъй като за отрицателно време направи преднината си достатъчно солидна. До края на мача съпротивителните сили на столичния тим сякаш свършиха и отборът от Враца сложи точка на спора.

Георги Герганов прибави към своите 34 точки още 8 борби и 4 успешни стрелби зад дъгата. Кортни Алекзандър финишира със 17 и 8 овладени под двата ринга топки, Михаил Калинов реализира 16.

Момчил Кадиев (9 борби и 5 асистенции) и Марио Боянов нанизаха по 19 точки за Левски. Златин Георгиев се завърна с 11 и 6 овладени под двата ринга топки.