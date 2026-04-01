Леонардо Спинацола: Това е удар за цяла Италия

Италианският национал Леонардо Спинацола не скри разочарованието си след драматичното отпадане на "адзурите“ от Босна и Херцеговина в плейофите за Световното първенство през 2026 година. Италия загуби след дузпи (1:1, 1:4), въпреки че имаше своите шансове да реши мача в редовното време.

„Стигна се до дузпи, въпреки че имахме три-четири възможности да спечелим. Това е невероятно разочароващо – за нас, за нашите семейства и за всички италиански деца, които няма да видят националния отбор на Световно първенство“, заяви Спинацола.

Защитникът подчерта емоционалния удар върху отбора и призна, че това най-вероятно е бил последният му шанс да играе на Мондиал. „Тъжно е да виждаш млади играчи да плачат, но най-доброто за тях предстои. Жалко е за цялата страна“, допълни той.

С това поражение Италия ще пропусне трето поредно Световно първенство – серия, която тежи сериозно на един от най-успешните отбори в историята на футбола, чийто последен мондиал остава този през 2014 година.