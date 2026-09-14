Летището в Катания временно спря работа заради изригване на Етна

Летището в Катания на италианския остров Сицилия временно преустанови работа заради вулканичната активност на Етна, която изхвърли пепел във въздуха, предаде Франс прес.

"Пристигащите и заминаващите полети на летището в Катания са спрени", се посочва в съобщение, публикувано на интернет страницата на аеропорта.

Летището, което обичайно обслужва около 12 милиона пътници годишно, беше затворено и за седмица през август, в разгара на летния туристически сезон.

В Италия все по-често се чуват призиви летището в Катания да бъде затворено, а други летища в Сицилия да бъдат разширени заради близостта му до Етна, която се намира на около 40 километра.

Изригването през август привлече множество посетители на Етна, които имаха възможност да наблюдават отблизо впечатляващи потоци от лава. С височина от 3324 метра Етна е най-високият действащ вулкан в Европа и изригва често.