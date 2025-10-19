БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

Летисия Милева победи Анастасия Мишура на старта на еврошампионата по бокс за ученици в Будва

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Младата надежда откри по впечатляващ начин българското участие на турнира.

Летисия Милева
Снимка: Българска федерация по бокс
Летисия Милева откри по впечатляващ начин българското участие на европейското първенство по бокс за ученици в Будва, Черна гора. Под наставленията на легендите Петър Лесов и Михаил Таков младата надежда надделя с 4:1 гласа над украинката Анастасия Мишура и се класира за четвъртфиналите в категория до 57 килограма.

Двубоят премина изключително равностойно, но българката показа характер и демонстрира завидни умения, за да се поздрави с успеха. За място на полуфинал и минимум бронзов медал Милева ще срещне на 21 октомври Есма Юртсевер (Турция). В друга среща от събота Ева Димитрова (54 кг) бе спряна на старта от чехкинята Розали Ухрова.

Днес ни очакват още четири мача с българско участие. В първата сесия Вангел Субашиев (42 кг) ще се изправи срещу Кол Мийкан (Шотландия). В следобедната програма Кристиян Димитров (60 кг) ще боксира с Исмаил Исмаилов (Украйна). Във вечерната има още две срещи с българско участие. Здравко Колев (40 кг) ще срещне Антимо Саси (Италия), а Иван Тотев (50 кг) – Евгений Ковач (Украйна).

#Европейско първенство по бокс за ученици в Будва

