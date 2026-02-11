Левски без Кристиан Макун срещу Лудогорец

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от четвъртфиналите в турнира за Купата на България срещу Лудогорец. Двубоят на стадион „Хювефарма Арена“ е в сряда, 11 февруари от 18:00 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Майкон, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Карл Фабиен, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа.