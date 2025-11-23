Левски цели да се върне на победния път с успех в Монтана

С три мача в неделя, 23 ноември продължава 16-ият кръг в Първа лига. От 12:00 часа новакът Добруджа приема Локомотив Пловдив. Два часа и половина по-късно шампионът Лудогорец гостува на Септември в столицата, а от 17:00 лидерът Левски излиза на „Огоста“ за визита на местния Монтана.

„Сините“ на Хулио Веласкес ще искат бързо да забравят разочарованието от загубата във Вечното дерби преди паузата за националните отбори. Левски отстъпи с 0:1, но това не се отрази негативно в класирането след пораженията на ЦСКА 1948 и Лудогорец. Столичният гранд няма право на подценяване срещу монтанчани, водени от бившия помощник-треньор на ЦСКА Анатоли Нанков. Новакът разчита на точките, предимно спечелени у дома, като ще даде всичко от себе си да поднесе сензацията на собствен терен срещу фаворита от „Герена“.

Малко по-рано през деня, Лудогорец гостува на Септември. Разградчани най-сетне назначиха постоянен треньор след раздялата с Руи Мота и временното назначение на наставника на дубъла Тодор Живондов. Става въпрос за 65-годишния норвежки специалист Пер-Матиас Хьогмо, който ще опита да върне отбора на правия път и обратно в битката за 15-а последователна шампионска титла. Септември е на 14-та позиция в таблицата и трудно ще поднесе изненада срещу иначе разклатения шампион, който идната седмица има и домакинство на Селта в Лига Европа.

Локо Пловдив пък е гост на Добруджа на стадион „Дружба“. „Смърфовете“ получиха добра новина тази седмица, след като Апелативната комисия към Българския футболен съюз намали наказанието на отбора без публика от три на две срещи, а един двубой ще се проведе само при един затворен сектор – трибуна „Бесика“. В класирането „черно-белите“ са с 27 точки. Съперникът им от Добрич е на дъното с едва 10 пункта, като е загубил девет от последните си 11 мача в елита.