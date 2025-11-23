БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Левски цели да се върне на победния път с успех в Монтана

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Три мача от Първа лига предстоят днес.

първа лига левски ndash монтана галерия
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

С три мача в неделя, 23 ноември продължава 16-ият кръг в Първа лига. От 12:00 часа новакът Добруджа приема Локомотив Пловдив. Два часа и половина по-късно шампионът Лудогорец гостува на Септември в столицата, а от 17:00 лидерът Левски излиза на „Огоста“ за визита на местния Монтана.

„Сините“ на Хулио Веласкес ще искат бързо да забравят разочарованието от загубата във Вечното дерби преди паузата за националните отбори. Левски отстъпи с 0:1, но това не се отрази негативно в класирането след пораженията на ЦСКА 1948 и Лудогорец. Столичният гранд няма право на подценяване срещу монтанчани, водени от бившия помощник-треньор на ЦСКА Анатоли Нанков. Новакът разчита на точките, предимно спечелени у дома, като ще даде всичко от себе си да поднесе сензацията на собствен терен срещу фаворита от „Герена“.

Малко по-рано през деня, Лудогорец гостува на Септември. Разградчани най-сетне назначиха постоянен треньор след раздялата с Руи Мота и временното назначение на наставника на дубъла Тодор Живондов. Става въпрос за 65-годишния норвежки специалист Пер-Матиас Хьогмо, който ще опита да върне отбора на правия път и обратно в битката за 15-а последователна шампионска титла. Септември е на 14-та позиция в таблицата и трудно ще поднесе изненада срещу иначе разклатения шампион, който идната седмица има и домакинство на Селта в Лига Европа.

Локо Пловдив пък е гост на Добруджа на стадион „Дружба“. „Смърфовете“ получиха добра новина тази седмица, след като Апелативната комисия към Българския футболен съюз намали наказанието на отбора без публика от три на две срещи, а един двубой ще се проведе само при един затворен сектор – трибуна „Бесика“. В класирането „черно-белите“ са с 27 точки. Съперникът им от Добрич е на дъното с едва 10 пункта, като е загубил девет от последните си 11 мача в елита.

#ПФК Монтана

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
1
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
2
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на...
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
3
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
4
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето на Благомир Коцев
5
ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето...
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за мир в Украйна
6
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Футбол

Футболните национали до 15 г. се наложиха над Черна гора
Футболните национали до 15 г. се наложиха над Черна гора
Джордан Айб: Локомотив София е нова глава в моя живот Джордан Айб: Локомотив София е нова глава в моя живот
Чете се за: 08:27 мин.
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
Чете се за: 04:00 мин.
НА ЖИВО: Александър Димитров и Любомир Минчев в предаването "Арена спорт" НА ЖИВО: Александър Димитров и Любомир Минчев в предаването "Арена спорт"
Чете се за: 00:52 мин.
ПСЖ се върна на върха след класическа победа на Льо Авър ПСЖ се върна на върха след класическа победа на Льо Авър
Чете се за: 01:25 мин.
Наполи спечели домакинството си на Аталанта с три гола през първата част Наполи спечели домакинството си на Аталанта с три гола през първата част
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост
ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от...
Чете се за: 03:00 мин.
Политика
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Сняг заваля на Витоша Сняг заваля на Витоша
Чете се за: 00:25 мин.
Регионални
Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Политически коментира за решението на ОИК-Варна
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Ще спре ли КЗП поскъпването на синята и зелената зона от 1 януари?
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Продължава спадът на цените на плодовете и зеленчуците на едро в...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ