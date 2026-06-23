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Левски гостува на Борац Баня Лука на 7 юли, реваншът е седмица по-късно

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Спорт
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Първата среща започва в 21:30 часа

дрита очертава тежкото препятствие левски първия кръг шампионската лига
Снимка: Startphoto.bg

От Европейската футболна централа уточниха датите и часовете на мачовете от първия кръг на Шампионската лига. Така Левски що гостува на Борац Баня Лука на 7 юли (вторник) от 21:30 часа българско време. Срещата ще се играе на Градския стадион в Баня Лука.

Реваншът между двата отбора е точно седмица по-късно - на 14 юли (вторник), на стадион "Георги Аспарухов" в София. Очаква се трибуните да са абсолютно пълни, като за първите две срещи в европейските турнири през този сезон ще важат и абонаментните карти, като от Левски се похвалиха, че вече са продали близо 10 хиляди за новата кампания.

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#Борац Баня Лука

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