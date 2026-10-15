Левски гостува на НЕК Ниймеген с амбиция за първи точки в Лига Европа

Левски гостува на НЕК Ниймеген в четвъртък от 22:00 часа в двубой от втория кръг на основната фаза в Лига Европа. И двата отбора ще търсят първите си точки в турнира, след като стартираха участието си с поражения.

Нидерландците преживяха тежка вечер в Торино, където бяха разгромени с 0:5 от Ювентус. Левски също не успя да вземе нищо от първия си мач, отстъпвайки с 0:1 на Залцбург у дома, въпреки по-доброто си представяне след почивката.

„Сините“ обаче могат да почерпят увереност от силните си изяви като гост в предварителните кръгове. Под ръководството на Хулио Веласкес столичани записаха две равенства и една победа на чужд терен, резултати, които им помогнаха да стигнат до плейофите за основната фаза на Шампионската лига. Стабилната игра в защита, организираният пресинг и умението да отнемат топката ще бъдат сред основните оръжия на българския шампион и в Нидерландия.

Левски разполага и с достатъчно креативност в средата на терена, както и с нападатели, способни да създават опасности и да наказват грешките на противника. Именно съчетанието между дисциплина в дефанзивен план и бързи, остри атаки може да се окаже ключово за представянето на „сините“.

НЕК Ниймеген, от своя страна, не демонстрира постоянство и в нидерландското първенство. След тежкото поражение от Ювентус тимът на Дик Схройдер ще трябва да покаже съвсем различно лице, но колебанията в защита остават сериозен проблем.



Срещу италианския гранд нидерландците трудно се справяха с натиска и допускаха опасности пред собствената си врата – слабости, от които Левски ще се опита да се възползва.