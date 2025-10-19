БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Левски и Локомотив-Авиа се изправят в непредсказуем финал за Суперкупата по волейбол

Битката за трофея е днес от 19:30 ч.

Левски и Локомотив-Авиа се изправят в непредсказуем финал за Суперкупата по волейбол
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Левски и Локомотив-Авиа излизат тази вечер във финала за Суперкупата на България по волейбол при мъжете. Срещата стартира в 19:30 ч. в зала "Левски София" в столицата. Двубоят е повторение на финала от миналия сезон в първенството. Тогава "сините" взеха серията в три мача.

Сега обаче финалът е само в един мач. В състава на Локомотив най-коментираното име е това на Матей Казийски, който се завърна вчера пред българска публика при победата на пловдивчани над Нефтохимик в единия полуфинал (3:0). В другия Левски се наложи също с 3:0 над Берое.

Треньорът на Левски Николай Желязков призна, че мачът ше бъде много труден, а наставникът на Локомотив Найден Найденов заяви, че отборът му трябва да играе както в полуфинала с Нефтохимик.

"Очаквам повече, играта на Левски може да се развие. Има доста неща, които ще правим по-добре. Имаме ясни цели и задачи, които трябва да постигнем. Винаги се борим да печелим. Няма как да е друго. Всички са мотивирани да дадат всичко от себе си, за да имаме още една купа във витрината. На прав път сме. Надявам се да покажем добър волейбол. Утре ще бъде трудно, но ние сме създадени да се борим и да печелим", заяви Желязков след успеха над Берое в събота.

“Локомотив Авиа трябва да играе това на финала, което играхме днес. Играем срещу един отбор, който играе много добре, много организирано. Вижда се, че отсъствието на някои състезатели не им тежи толкова. Те си играят своята игра, добре сработени са и трябва да излезем по същия начин - със силен сервис, за да може да затрудним тяхното посрещане и от там да си увеличим малко блокадата. Изобщо трябва да играем като днес. Няма да е лесно”, категоричен бе Найден Найденов след победата над Нефтохимик.

