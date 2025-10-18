БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"След новините": Изгубени в боклука - криза,...
Чете се за: 14:22 мин.
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил...
Чете се за: 02:07 мин.
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:22 мин.
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността...
Чете се за: 02:15 мин.
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Силен Казийски и финал за Локомотив Авиа на турнира за Суперкупата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Тимът от Пловдив се справи с Нефтохимик 2010 във втория полуфинал.

силен казийски финал локомотив авиа турнира суперкупата
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Локомотив Авиа се превърна във втория финалист на турнира за Суперкупата по волей

бол. Момчетата на Найден Найденов отказаха Нефтохимик 2010 с 3:0 (25:22, 25:19, 25:19) във втория полуфинал, който се изигра в зала „Лески София“.

Ключова роля за успеха на пловдивчани изигра звездното им попълнение в лицето на Матей Казийски, който подсили редиците им за въпросния турнир. В спора за трофея Локомотив ще срещне Левски в утрешния ден. По-рано през деня „сините“ сразиха Берое в първия полуфинал.

Локомотив Авиа взе аванс след 7:7 в първия гейм, като най-голямата преднина бе при 13:8, но тимът на Найден Найденов в нито един момент не изпусна инициативата. Нефтохимик оказа голяма съпротива, като изравни при 20:20, но в този момент съперникът направи четири поредни точки. Бургазлии върнаха две, но в крайна сметка загубиха частта.

Локомотив бе по-убедителен във втория гейм, като повече с 10:6. Нефтохимик намали при 12:13, но тимът на Казийски отново взе голям аванс при 21:16. Казийски направи ас за 24:18, но след това прати топката в мрежата. Бургазлии също направиха грешка от сервис, при което отстъпиха и във втората част.

Локомотив Авиа запази инерцията си и в трета част, като треньор на Нефтохимик Франческо Кадеду направи последен опит да даде импулс на тима си при 14:19. Тимът от Пловдив стигна до шест мачбола при 24:18, като пропусна първия след атака в аут. След това обаче при контраатака Тодор Вълчев стреля по блокада и в аут, което донесе чистия успех на тима му.

Казийски завърши мача с 13 точки - 10 от атака, 2 аса и една блокада. Най-резултатен за Локомотив бе Жулиен Георгиев с 16 точки, а Тодор Вълчев добави 14. За Нефтохимик най-резултатен бе босненският диагонал Ади Османович с 15, а капитанът Калоян Балабанов се отчете с 13.

Свързани статии:

Левски е първият финалист за Суперкупата на България по волейбол
Левски е първият финалист за Суперкупата на България по волейбол
Възпитаниците на Николай Желязков се доближават до трета поредна...
Чете се за: 02:50 мин.
#Суперкупа на България по волейбол за мъже 2025 г. #ВК Локомотив Авиа #ВК Нефтохимик 2010 #Матей Казийски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
1
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
2
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
3
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
4
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
5
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
24-годишна жена загина при катастрофа
6
24-годишна жена загина при катастрофа

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
6
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...

Още от: Български волейбол

Матей Казийски: Не мога да кажа дали ще се върна в България
Матей Казийски: Не мога да кажа дали ще се върна в България
Въведоха Димитър Каров в Международната волейболна зала на славата Въведоха Димитър Каров в Международната волейболна зала на славата
Чете се за: 01:25 мин.
Дея спорт и ЦПВК започнаха с победи сезона в НВЛ за жени Дея спорт и ЦПВК започнаха с победи сезона в НВЛ за жени
Чете се за: 00:57 мин.
Мирослав Живков: Трудно е да се напасне нов отбор Мирослав Живков: Трудно е да се напасне нов отбор
Чете се за: 01:12 мин.
Николай Желязков: Очаквам повече, играта на Левски може да се развие Николай Желязков: Очаквам повече, играта на Левски може да се развие
Чете се за: 01:45 мин.
Левски е първият финалист за Суперкупата на България по волейбол Левски е първият финалист за Суперкупата на България по волейбол
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
24-годишна жена загина при катастрофа 24-годишна жена загина при катастрофа
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Още два самолета F-16 пристигнаха в България Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
"След новините": Изгубени в боклука - криза, възможност...
Чете се за: 14:22 мин.
Общество
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ