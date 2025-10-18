Силен Казийски и финал за Локомотив Авиа на турнира за Суперкупата

Локомотив Авиа се превърна във втория финалист на турнира за Суперкупата по волей

бол. Момчетата на Найден Найденов отказаха Нефтохимик 2010 с 3:0 (25:22, 25:19, 25:19) във втория полуфинал, който се изигра в зала „Лески София“.

Ключова роля за успеха на пловдивчани изигра звездното им попълнение в лицето на Матей Казийски, който подсили редиците им за въпросния турнир. В спора за трофея Локомотив ще срещне Левски в утрешния ден. По-рано през деня „сините“ сразиха Берое в първия полуфинал.

Локомотив Авиа взе аванс след 7:7 в първия гейм, като най-голямата преднина бе при 13:8, но тимът на Найден Найденов в нито един момент не изпусна инициативата. Нефтохимик оказа голяма съпротива, като изравни при 20:20, но в този момент съперникът направи четири поредни точки. Бургазлии върнаха две, но в крайна сметка загубиха частта.

Локомотив бе по-убедителен във втория гейм, като повече с 10:6. Нефтохимик намали при 12:13, но тимът на Казийски отново взе голям аванс при 21:16. Казийски направи ас за 24:18, но след това прати топката в мрежата. Бургазлии също направиха грешка от сервис, при което отстъпиха и във втората част.

Локомотив Авиа запази инерцията си и в трета част, като треньор на Нефтохимик Франческо Кадеду направи последен опит да даде импулс на тима си при 14:19. Тимът от Пловдив стигна до шест мачбола при 24:18, като пропусна първия след атака в аут. След това обаче при контраатака Тодор Вълчев стреля по блокада и в аут, което донесе чистия успех на тима му.

Казийски завърши мача с 13 точки - 10 от атака, 2 аса и една блокада. Най-резултатен за Локомотив бе Жулиен Георгиев с 16 точки, а Тодор Вълчев добави 14. За Нефтохимик най-резултатен бе босненският диагонал Ади Османович с 15, а капитанът Калоян Балабанов се отчете с 13.